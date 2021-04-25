Лайф публикует фото с места гибели школьницы, привязанной к водостоку (18+)
Причины и обстоятельства загадочной смерти ребёнка предстоит установить следователям.
Фото © LIFE
В распоряжении Лайфа оказалось фото с места, где нашли тело 14-летней девочки. Школьница была привязана к водосточной решётке в озере.
На снимках видна не только девочка, но и верёвка, которой она была привязана.
Как уже писал Лайф, загадочная смерть произошла в подмосковном городе Бронницы. Девочка ночью ушла из дома, заявление о её пропаже написал отец. Подруги погибшей рассказали, что когда-то одна из них уронила в водосток сумку и погибшая девочка хотела её достать.
Ранее Лайф писал о том, что в Новосибирске нашли тело мальчика, который полез за мячом и упал в разлившуюся во время половодья реку. Волонтёры обнаружили погибшего ребёнка в 70 метрах от берега после того, как уровень воды в реке Власихе начал снижаться.
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