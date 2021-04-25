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Категорий: 18

Лайф публикует фото с места гибели школьницы, привязанной к водостоку (18+)

Причины и обстоятельства загадочной смерти ребёнка предстоит установить следователям.

25 апреля 2021, 14:47

Фото © LIFE

В распоряжении Лайфа оказалось фото с места, где нашли тело 14-летней девочки. Школьница была привязана к водосточной решётке в озере.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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На снимках видна не только девочка, но и верёвка, которой она была привязана.

Как уже писал Лайф, загадочная смерть произошла в подмосковном городе Бронницы. Девочка ночью ушла из дома, заявление о её пропаже написал отец. Подруги погибшей рассказали, что когда-то одна из них уронила в водосток сумку и погибшая девочка хотела её достать.

В Красноярском крае следователи нашли тело пропавшей шестилетней девочки

В Красноярском крае следователи нашли тело пропавшей шестилетней девочки

Ранее Лайф писал о том, что в Новосибирске нашли тело мальчика, который полез за мячом и упал в разлившуюся во время половодья реку. Волонтёры обнаружили погибшего ребёнка в 70 метрах от берега после того, как уровень воды в реке Власихе начал снижаться.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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