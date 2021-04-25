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В Польше заявили о стремлении Москвы возродить Российскую империю

Там подчеркнули, что Варшава внимательно следит за ситуацией у своих границ и модернизирует армию.

25 апреля 2021, 15:01
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев </p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Политика, которую в последнее время ведёт президент России Владимир Путин, якобы направлена на возрождение Российской империи. Такое мнение выразил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак.

"Несомненно, политика президента Владимира Путина направлена ​​на восстановление Российской империи", — сказал он в эфире местной радиостанции.

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По словам министра, Польша внимательно наблюдает за всем, что происходит у её восточных границ. Он также добавил, что в данный момент страна занимается модернизацией армии.

Ранее мнение о том, что Москва якобы пытается вернуть геополитическое влияние Российской империи, высказал бывший министр нацбезопасности Польши Ромуальд Шереметьев.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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