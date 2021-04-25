В Польше заявили о стремлении Москвы возродить Российскую империю
Там подчеркнули, что Варшава внимательно следит за ситуацией у своих границ и модернизирует армию.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Политика, которую в последнее время ведёт президент России Владимир Путин, якобы направлена на возрождение Российской империи. Такое мнение выразил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак.
"Несомненно, политика президента Владимира Путина направлена на восстановление Российской империи", — сказал он в эфире местной радиостанции.
По словам министра, Польша внимательно наблюдает за всем, что происходит у её восточных границ. Он также добавил, что в данный момент страна занимается модернизацией армии.
Ранее мнение о том, что Москва якобы пытается вернуть геополитическое влияние Российской империи, высказал бывший министр нацбезопасности Польши Ромуальд Шереметьев.
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