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В Генконсульстве РФ рассказали об устроившем стрельбу в Алма-Ате россиянине

Мужчина довольно долго проживал в Казахстане и находился там по работе по международному договору.

25 апреля 2021, 15:42

Фото © Соцсети

Как сообщал Лайф, стрелок, который забаррикадировался на 22-м этаже высотного здания в Алма-Ате и открыл огонь по полиции, являлся гражданином РФ. В Генконсульстве России подробнее рассказали о мужчине. Там сообщили, что он довольно долго находился в Казахстане по работе. Однако в российские дипломатические учреждения никогда не обращался.

"По предварительным данным, которые имеются у следствия, он может быть гражданином РФ, но мы находимся в постоянном контакте с начальником следственного отдела ДВД города и, после того как поступит официальный запрос, мы будем прорабатывать этот вопрос с нашими правоохранительными органами и органами миграции", — рассказал консул-советник Генконсульства РФ в Алма-Ате Артём Оганов в беседе с РИА "Новости".

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Оганов отметил, что на данный момент ответа из России получено не было, потому что мужчина не состоял на консульском учёте и приехал на территорию Казахстана с территории РФ. Стрелок, по его словам, находился в стране по работе по международному договору.

"Родственники к нам не обращались, он сам к нам никогда не обращался, на консульский учёт не вставал, за паспортами не приходил и с российскими дипломатическими и консульскими учреждениями на территории Казахстана не контактировал", — подчеркнул Оганов.

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Как сообщал Лайф, накануне мужчина с ружьём подошёл к будке охраны во дворе алма-атинского ЖК "Бухар Жырау Тауэрс" и прострелил ногу охраннику. После этого стрелок зашёл в дом и забаррикадировался на 22-м этаже, откуда отстреливался от полиции. Через несколько часов мужчина выпал из окна и умер.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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