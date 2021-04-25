В Генконсульстве РФ рассказали об устроившем стрельбу в Алма-Ате россиянине
Мужчина довольно долго проживал в Казахстане и находился там по работе по международному договору.
Фото © Соцсети
Как сообщал Лайф, стрелок, который забаррикадировался на 22-м этаже высотного здания в Алма-Ате и открыл огонь по полиции, являлся гражданином РФ. В Генконсульстве России подробнее рассказали о мужчине. Там сообщили, что он довольно долго находился в Казахстане по работе. Однако в российские дипломатические учреждения никогда не обращался.
"По предварительным данным, которые имеются у следствия, он может быть гражданином РФ, но мы находимся в постоянном контакте с начальником следственного отдела ДВД города и, после того как поступит официальный запрос, мы будем прорабатывать этот вопрос с нашими правоохранительными органами и органами миграции", — рассказал консул-советник Генконсульства РФ в Алма-Ате Артём Оганов в беседе с РИА "Новости".
Оганов отметил, что на данный момент ответа из России получено не было, потому что мужчина не состоял на консульском учёте и приехал на территорию Казахстана с территории РФ. Стрелок, по его словам, находился в стране по работе по международному договору.
"Родственники к нам не обращались, он сам к нам никогда не обращался, на консульский учёт не вставал, за паспортами не приходил и с российскими дипломатическими и консульскими учреждениями на территории Казахстана не контактировал", — подчеркнул Оганов.
Как сообщал Лайф, накануне мужчина с ружьём подошёл к будке охраны во дворе алма-атинского ЖК "Бухар Жырау Тауэрс" и прострелил ногу охраннику. После этого стрелок зашёл в дом и забаррикадировался на 22-м этаже, откуда отстреливался от полиции. Через несколько часов мужчина выпал из окна и умер.
Лента новостей
В Ивановской области подростки зверски избили парня и записали всё на видео
сегодня в 15:20
Толстой — о заявлениях Земана: Первый случай развенчания принципа "хайли лайкли"
сегодня в 15:17
"Происходящее напоминает войну": В Индии вновь рекорд по ковиду, тела умерших сжигают прямо на улицах
сегодня в 15:05
Выбор редакции
Погибший при штурме квартиры стрелок из Алма-Аты оказался россиянином
Вёл обратный отсчёт: Полицейским в Голливуде пришлось застрелить угрожавшего им мужчину
Троих детей спасли с дрейфующей льдины на Кубани — видео
Киевское "Динамо" выиграло чемпионат Украины впервые за пять лет
Сборная России по спортивной гимнастике победила в командном зачёте на чемпионате Европы
Комментариев: 0