Венгрия признала вакцину "Спутник V" самой эффективной от ковида

Российская вакцина от ковида "Спутник V" в Венгрии признана самой эффективной от данного вируса. Об этом в "Твиттере" сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Отмечается, что Венгрия стала первой в ЕС страной, которая начала использовать "Спутник V". Согласно последним исследованиям венгерских врачей, российский препарат демонстрирует наилучшие показатели в плане безопасности и эффективности.

"Венгерские данные показывают, что (после использования. — Прим. Лайфа) "Спутника V" в 20–32 раза меньше случаев смерти и в 2–6 раз меньше случаев заражения CoViD-19 на 100 тысяч прививок, чем [после использования] мРНК-вакцин, применяемых в Венгрии", — пишут создатели "Спутника V".

Для сравнения, на 100 тысяч привитых вакциной AstraZeneca приходится 700 заражений. В случае с Pfizer/BioNTech зафиксировано 555 заражений на 100 тысяч привитых. Тогда как на 100 тысяч привитых российской вакциной выявлено всего 95 заразившихся коронавирусом.

Напомним, 11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

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