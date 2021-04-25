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Венгрия признала вакцину "Спутник V" самой эффективной от ковида

На 100 тысяч привитых российским препаратом приходится всего 95 заразившихся коронавирусом.

25 апреля 2021, 16:46
<p>Фото © EPA / ТАСС</p>

Фото © EPA / ТАСС

Российская вакцина от ковида "Спутник V" в Венгрии признана самой эффективной от данного вируса. Об этом в "Твиттере" сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Отмечается, что Венгрия стала первой в ЕС страной, которая начала использовать "Спутник V". Согласно последним исследованиям венгерских врачей, российский препарат демонстрирует наилучшие показатели в плане безопасности и эффективности.

Глава МИД Венгрии привился российской вакциной "Спутник V"

Глава МИД Венгрии привился российской вакциной "Спутник V"

"Венгерские данные показывают, что (после использования. — Прим. Лайфа) "Спутника V" в 20–32 раза меньше случаев смерти и в 2–6 раз меньше случаев заражения CoViD-19 на 100 тысяч прививок, чем [после использования] мРНК-вакцин, применяемых в Венгрии", — пишут создатели "Спутника V".

Для сравнения, на 100 тысяч привитых вакциной AstraZeneca приходится 700 заражений. В случае с Pfizer/BioNTech зафиксировано 555 заражений на 100 тысяч привитых. Тогда как на 100 тысяч привитых российской вакциной выявлено всего 95 заразившихся коронавирусом.

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Земан поддержал идею закупки "Спутника V" в Чехии в случае нехватки других вакцин

Напомним, 11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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