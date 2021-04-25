Назвавший Россию слабеющей державой глава MИ6 заявил о необходимости уважать её
Ричард Мур упомянул свои частые контакты с русскими за время карьеры в рядах MИ6, подчеркнув симпатию к российском народу.
Фото © ТАСС / EPA / STEPHANE MAHE / POOL
Нужно взаимодействовать с Россией и уважать её, но одновременно сдерживать. Об этом заявил глава службы внешней разведки Великобритании MИ6 Ричард Мур в интервью изданию The Sunday Times.
"У нас есть возможность оставаться с ними (представителями России. — Прим. Лайфа) на связи и поддерживать контакты. Мы этого хотим. В конечном итоге у нас сейчас не те отношения с русскими, которые бы мы хотели иметь, однако этот выбор сделан не нами, хотелось бы, чтобы дела обстояли по-другому. Необходимо максимально жёстко противостоять (России. — Прим. Лайфа), в то же время взаимодействуя с Москвой и уважая её роль (в мире. — Прим. Лайфа)", — заявил глава MИ6.
Мур упомянул свои частые контакты с русскими за время карьеры в рядах MИ6, подчеркнув симпатию к российскому народу. Он напомнил о важности сохранения каналов связи с Москвой, особенно в период обострения противоречий. При этом сигналы должны быть максимально понятны.
"Чёткость при передаче сообщений играет большую роль, позволяя гарантировать, что другая сторона всё верно поймёт", — отметил Мур.
Напомним, ранее Мур назвал Россию "объективно ослабевающей" державой и заявил, что Москва якобы демонстрирует "безрассудное поведение".
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