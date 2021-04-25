Назвавший Россию слабеющей державой глава MИ6 заявил о необходимости уважать её

"У нас есть возможность оставаться с ними (представителями России. — Прим. Лайфа) на связи и поддерживать контакты. Мы этого хотим. В конечном итоге у нас сейчас не те отношения с русскими, которые бы мы хотели иметь, однако этот выбор сделан не нами, хотелось бы, чтобы дела обстояли по-другому. Необходимо максимально жёстко противостоять (России. — Прим. Лайфа), в то же время взаимодействуя с Москвой и уважая её роль (в мире. — Прим. Лайфа)", — заявил глава MИ6.