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"Избивал больше 10 минут": В Уфе живодёр выколол глаза собаке

Совсем недавно бездомного пса подобрала девушка-волонтёр и поселила у себя на работе. Собака стала местной любимицей.

25 апреля 2021, 16:29

Фото © Соцсети

В Уфе живодёр выколол глаза собаке. Видео © VK / antidoghaner02

В Уфе мужчина избил собаку и выколол ей глаза. Видео жестокого насилия над животным появилось в соцсетях. Как сообщили Лайфу в ГУ МВД РФ по Республике Башкортостан, в полицию поступило заявление, начата проверка.

"Совсем недавно девушка-волонтёр спасла бездомную собаку, нашла для неё будку и поселила её у себя на работе. Собака стала местной любимицей. Так вот вчера ночью (23 апреля), когда собака мирно спала, к ней подошёл какой-то ублюдок и начал её избивать. Он избивал её, вы только вдумайтесь, больше десяти минут. В результате от полученных травм собака потеряла зрение — у неё выколоты глаза!" — говорится в подписи к видео в группе antidoghaner02 в соцсети "ВКонтакте".

Зоозащитники призвали помочь с поиском живодёра и привлечь его к ответственности.

В Пермском крае мужчина жестоко избил собаку, полиция начала проверку — видео

В Пермском крае мужчина жестоко избил собаку, полиция начала проверку — видео

Ранее Лайф сообщал, что в Иркутской области двое мужчин жестоко убили собаку: привязали её тело к автомобилю и протащили на тросе.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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