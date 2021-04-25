"Избивал больше 10 минут": В Уфе живодёр выколол глаза собаке
Совсем недавно бездомного пса подобрала девушка-волонтёр и поселила у себя на работе. Собака стала местной любимицей.
Фото © Соцсети
В Уфе живодёр выколол глаза собаке. Видео © VK / antidoghaner02
В Уфе мужчина избил собаку и выколол ей глаза. Видео жестокого насилия над животным появилось в соцсетях. Как сообщили Лайфу в ГУ МВД РФ по Республике Башкортостан, в полицию поступило заявление, начата проверка.
"Совсем недавно девушка-волонтёр спасла бездомную собаку, нашла для неё будку и поселила её у себя на работе. Собака стала местной любимицей. Так вот вчера ночью (23 апреля), когда собака мирно спала, к ней подошёл какой-то ублюдок и начал её избивать. Он избивал её, вы только вдумайтесь, больше десяти минут. В результате от полученных травм собака потеряла зрение — у неё выколоты глаза!" — говорится в подписи к видео в группе antidoghaner02 в соцсети "ВКонтакте".
Зоозащитники призвали помочь с поиском живодёра и привлечь его к ответственности.
Ранее Лайф сообщал, что в Иркутской области двое мужчин жестоко убили собаку: привязали её тело к автомобилю и протащили на тросе.
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