Сборная России по спортивной гимнастике победила в командном зачёте на чемпионате Европы

Никита Нагорный занял первое место в личном многоборье и вольных упражнениях, второе — в упражнениях на коне и кольцах. Давид Белявский одержал победу в упражнениях на перекладине и заработал серебряные медали в личном многоборье и параллельных брусьях. Виктория Листунова победила в личном многоборье и заняла второе место в вольных упражнениях. А Ангелина Мельникова завоевала золото на разновысоких брусьях, серебряную медаль в этой дисциплине получила Владислава Уразова.