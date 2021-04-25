Сборная России по спортивной гимнастике победила в командном зачёте на чемпионате Европы
На втором месте команда Великобритании, а третью строчку заняли хозяева соревнований — швейцарцы.
Ангелина Мельникова. Фото © sportgymrus.ru
В швейцарском Базеле прошёл чемпионат Европы по спортивной гимнастике. По итогам медального зачёта победила сборная России.
Соревнования оказались урожайными для российской сборной. Спортсменам удалось завоевать пять золотых, семь серебряных и одну бронзовую медаль.
Никита Нагорный занял первое место в личном многоборье и вольных упражнениях, второе — в упражнениях на коне и кольцах. Давид Белявский одержал победу в упражнениях на перекладине и заработал серебряные медали в личном многоборье и параллельных брусьях. Виктория Листунова победила в личном многоборье и заняла второе место в вольных упражнениях. А Ангелина Мельникова завоевала золото на разновысоких брусьях, серебряную медаль в этой дисциплине получила Владислава Уразова.
Второе место в командном зачёте заняла команда Великобритании (1-1-4). Бронзу получила Швейцария (1-1-1).
Напомним, что на соревнованиях в Базеле Никита Нагорный впервые в своей карьере исполнил тройное сальто назад, согнувшись. Элемент был продемонстрирован идеально, благодаря чему гимнаст заработал 15,166 балла.
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