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Сборная России по спортивной гимнастике победила в командном зачёте на чемпионате Европы

На втором месте команда Великобритании, а третью строчку заняли хозяева соревнований — швейцарцы.

25 апреля 2021, 16:04
<p>Ангелина Мельникова. Фото © <a href="https://sportgymrus.ru/news/7403-za-brusya-nas-mozhno-porugat-na-chm-takoe-tochno-ne-prokatit-angelina-melnikova-s-zolotom-che-no-ne-bez-oshibok.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sportgymrus.ru</a></p>

Ангелина Мельникова. Фото © sportgymrus.ru

В швейцарском Базеле прошёл чемпионат Европы по спортивной гимнастике. По итогам медального зачёта победила сборная России.

Соревнования оказались урожайными для российской сборной. Спортсменам удалось завоевать пять золотых, семь серебряных и одну бронзовую медаль.

Никита Нагорный занял первое место в личном многоборье и вольных упражнениях, второе — в упражнениях на коне и кольцах. Давид Белявский одержал победу в упражнениях на перекладине и заработал серебряные медали в личном многоборье и параллельных брусьях. Виктория Листунова победила в личном многоборье и заняла второе место в вольных упражнениях. А Ангелина Мельникова завоевала золото на разновысоких брусьях, серебряную медаль в этой дисциплине получила Владислава Уразова.

Второе место в командном зачёте заняла команда Великобритании (1-1-4). Бронзу получила Швейцария (1-1-1).

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Напомним, что на соревнованиях в Базеле Никита Нагорный впервые в своей карьере исполнил тройное сальто назад, согнувшись. Элемент был продемонстрирован идеально, благодаря чему гимнаст заработал 15,166 балла.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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