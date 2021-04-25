"Впервые слышу": Александр Паль опроверг сообщения о задержании за избиение хоккеиста

Актёр Александр Паль опроверг сообщения СМИ о том, что он с друзьями избил экс-хоккеиста ЦСКА Кевина Антипова. Об этом артист сказал Лайфу.

Паль заявил, что впервые слышит об этой истории.

"Я не в полиции, нахожусь сейчас на улице. Об этой ситуации слышу впервые", — сказал он.

Ранее появилась информация, что Паль 23 апреля с друзьями якобы избил 25-летнего экс-хоккеиста ЦСКА Кевина Антипова. По данным СМИ, медики диагностировали у спортсмена тяжёлые травмы, включая перелом нижней челюсти. После оказания помощи хоккеист написал заявление в полицию, Паль был задержан.

Однако однажды Александр Паль действительно был в полиции. Его задержали во время проходивших в Москве несогласованных митингов.

Авторы