"Впервые слышу": Александр Паль опроверг сообщения о задержании за избиение хоккеиста
Ранее СМИ сообщили, что Паль 23 апреля с друзьями якобы избил 25-летнего экс-игрока ЦСКА Кевина Антипова.
Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Актёр Александр Паль опроверг сообщения СМИ о том, что он с друзьями избил экс-хоккеиста ЦСКА Кевина Антипова. Об этом артист сказал Лайфу.
Паль заявил, что впервые слышит об этой истории.
"Я не в полиции, нахожусь сейчас на улице. Об этой ситуации слышу впервые", — сказал он.
Ранее появилась информация, что Паль 23 апреля с друзьями якобы избил 25-летнего экс-хоккеиста ЦСКА Кевина Антипова. По данным СМИ, медики диагностировали у спортсмена тяжёлые травмы, включая перелом нижней челюсти. После оказания помощи хоккеист написал заявление в полицию, Паль был задержан.
Однако однажды Александр Паль действительно был в полиции. Его задержали во время проходивших в Москве несогласованных митингов.
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