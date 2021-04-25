Троих детей спасли с дрейфующей льдины на Кубани. Видео © LIFE

Спасателям в городе Златоусте Челябинской области пришлось снимать с дрейфующей льдины троих малолетних детей. Мальчишки гуляли, но в какой-то момент поняли, что уже не могут вернуться на сушу со льда. В распоряжении Лайфа оказалось видео спасательной операции.

Трое детей — шести, 12 и 13 лет — были замечены на льдине в районе гостиницы "Таганай" в 40 метрах от берега на городском водоёме Златоуста. Местные спасатели оперативно эвакуировали малышей, так как их жизни могла грозить опасность.

Дело в том, что во время небезопасной прогулки течение отнесло льдину на середину пруда, и команда юных "мореплавателей" терпела бедствие. Самостоятельно вернуться на сушу дети уже не могли, и очевидцы немедленно сообщили в службу спасения.

"Приехали сотрудники 8-й пожарно-спасательной части и службы пожаротушения Златоустовского гарнизона. Спасатели на резиновой лодке в считаные минуты добрались до дрейфующих на льдине детей, доставили их на берег и передали для осмотра прибывшим работникам скорой медицинской помощи. К счастью, с детьми оказалось всё в порядке", — сообщает 1-й пожарно-спасательный отряд, г. Златоуст, на странице в "ВКонтакте".

Отмечается, что под присмотром сотрудников полиции дети отправились по домам, где им ещё предстоит "поделиться впечатлениями" с домочадцами.

А ещё Лайф писал, как на Кубани полицейский бросился в замёрзшую реку, чтобы спасти тонущего. Сотрудник правоохранительных органов ломал лёд руками, стоя по пояс в ледяной воде, чтобы добраться до него.

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