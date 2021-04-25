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Киевское "Динамо" выиграло чемпионат Украины впервые за пять лет

К успеху команду привёл Мирча Луческу, который много лет проработал в стане главного конкурента — "Шахтёра".

25 апреля 2021, 16:19
<p>Фото © Instagram / fc_dynamo_kyiv</p>

Фото © Instagram / fc_dynamo_kyiv

Киевское "Динамо" стало чемпионом Украины впервые с сезона 2015/2016. Обеспечить итоговую победу ему удалось за три тура до конца сезона.

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Команда Мирчи Луческу на своём поле разгромила клуб "Ингулец" со счётом 5:0 и сумела оторваться на недосягаемое для соперников расстояние.

Тем самым бело-голубые прервали гегемонию донецкого "Шахтёра", который был чемпионом четыре сезона подряд. Любопытно, что к трофею "Динамо" привёл именно Луческу, который до этого брал золото украинского первенства именно с командой из Донецка.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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