Киевское "Динамо" выиграло чемпионат Украины впервые за пять лет
К успеху команду привёл Мирча Луческу, который много лет проработал в стане главного конкурента — "Шахтёра".
Фото © Instagram / fc_dynamo_kyiv
Киевское "Динамо" стало чемпионом Украины впервые с сезона 2015/2016. Обеспечить итоговую победу ему удалось за три тура до конца сезона.
Команда Мирчи Луческу на своём поле разгромила клуб "Ингулец" со счётом 5:0 и сумела оторваться на недосягаемое для соперников расстояние.
Тем самым бело-голубые прервали гегемонию донецкого "Шахтёра", который был чемпионом четыре сезона подряд. Любопытно, что к трофею "Динамо" привёл именно Луческу, который до этого брал золото украинского первенства именно с командой из Донецка.
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