Киевское "Динамо" выиграло чемпионат Украины впервые за пять лет

Киевское "Динамо" стало чемпионом Украины впервые с сезона 2015/2016. Обеспечить итоговую победу ему удалось за три тура до конца сезона.

Команда Мирчи Луческу на своём поле разгромила клуб "Ингулец" со счётом 5:0 и сумела оторваться на недосягаемое для соперников расстояние.

Тем самым бело-голубые прервали гегемонию донецкого "Шахтёра", который был чемпионом четыре сезона подряд. Любопытно, что к трофею "Динамо" привёл именно Луческу, который до этого брал золото украинского первенства именно с командой из Донецка.