Кинокритик назвал фаворита премии "Оскар-2021"

Американская кинокартина "Земля кочевников" (Nomadland) режиссёра Хлои Чжао заслуживает отдельного внимания на церемонии вручения премии "Оскар", которая состоится сегодня ночью. Таким мнением в интервью на радиостанции "Говорит Москва" поделился кинокритик Кирилл Разлогов.

"Для меня [фаворит "Оскара"] — эта китайская женщина-режиссёр, которая Nomadland делала. Но не факт, что её не забаллотируют", — сказал Разлогов.

Критик сравнил обязательные критерии, по которым в этом году отбирали фильмы на премию "Оскар", с ситуацией, которая наблюдалась в советском кинематографе. По словам Разлогова, никакой серьёзной угрозы для искусства новые правила не представляют.

"Конъюнктура изменилась, особенно в Америке, где наступил новый этап политкорректности и стали давить на людей некими обязательными критериями, как в Советском союзе в священное советское время. Но как в СССР выходили из положения, так и они там выкрутятся. Ничего особо драматичного не происходит", — отметил он.

Эксперт отметил, что от соблюдения критериев картины не становятся лучше или хуже. К тому же они подпитывают интерес к премии. Разлогов добавил, что расовые, гендерные и другие правила, в первую очередь, скорее повлияли на разнообразие фильмов, чем на их качество.

Ранее Лайф сообщал, что фильм российского режиссёра Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" вошёл в шорт-лист претендентов на премию "Оскар", однако в окончательный список номинантов так и не попал.

Авторы