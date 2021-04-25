Производство фильмов признали угрозой мировой экологии

Киноиндустрия наносит серьёзный вред экологии. Причиной этому является массовое увеличение углекислых выбросов во время производства фильмов, сообщает издание IF Magazine.

Отмечается, что наравне со стриминговыми сервисами кинопроизводство оказалось очень вредным из-за огромного выброса углекислого газа в атмосферу планеты. В частности, если бюджет фильма более 70 миллионов долларов, то эти показатели достигают почти трёх тысяч тонн. Похожая ситуация и в телеиндустрии. Например, при съёмках передачи или ток-шоу производятся десятки тонн углекислого газа.

Специалисты активно прорабатывают способы снижения нагрузки на экологию Земли. Одной из таких мер является внедрение многоразовой или легко утилизируемой посуды в офисах и на съёмочных площадках. Также уменьшаются объёмы повсеместного использования бумаги и происходит перевод документооборота в "цифру". Ситуация в целом далека от идеальной, но сделанные шаги демонстрируют возможность улучшения экологии Земли.

Ранее стало известно, что с МКС действительно можно увидеть остров из мусора, бороздящий океан.

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