В Австрии сообщили, что некоторые жители хотят вакцинироваться только российским "Спутником V"

"Я в этом отношении прагматичен. Если в сентябре будут доступны 1 млн доз, тогда я скажу: давайте! Даже если они нам тогда, возможно, больше не понадобятся. Есть и люди, которые хотят непременно "Спутник", только "Спутник", — отметил министр в интервью Kronen Zeitung.