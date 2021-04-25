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В Австрии сообщили, что некоторые жители хотят вакцинироваться только российским "Спутником V"

Глава Минздрава страны отметил, что признает эффективность препарата сразу после того, как он получит одобрение европейского регулятора.

25 апреля 2021, 17:56
<p>Фото © hsputnikvaccine.com</p>

Фото © hsputnikvaccine.com

Некоторые граждане Австрии хотят привиться от коронавируса исключительно препаратом российского производства "Спутник V". Об этом рассказал глава Минздрава страны Вольфганг Мюкштайн.

Он заявил, что признает эффективность препарата сразу после того, как "Спутник V" получит одобрение Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА).

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"Я в этом отношении прагматичен. Если в сентябре будут доступны 1 млн доз, тогда я скажу: давайте! Даже если они нам тогда, возможно, больше не понадобятся. Есть и люди, которые хотят непременно "Спутник", только "Спутник", — отметил министр в интервью Kronen Zeitung.

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Ранее о возможности закупки противоковидной вакцины российского производства "Спутник V" заявил президент Чехии Милош Земан. Однако к этой мере он прибегнет, только если в стране будет не хватать сертифицированных в Европе препаратов.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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