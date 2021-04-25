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Категорий: 18

Россия и Эстония возобновили авиасообщение спустя год

На первом этапе между столицами стран будет один рейс в неделю.

25 апреля 2021, 18:57
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Спустя год после приостановки рейсов возобновились полёты самолётов российского "Аэрофлота" в столицу Эстонии — Таллин. Об этом сообщили в пресс-службе Таллинского аэропорта.

"Российская авиакомпания "Аэрофлот" после более чем годового перерыва возобновила работу рейса Москва-Таллин-Москва, первый самолёт Sukhoi Superjet в воскресенье вечером прибыл в столицу Эстонии. На первом этапе рейс будет обслуживаться раз в неделю, по воскресеньям", — отметили в пресс-службе.

Однако правила въезда в Эстонию из России по-прежнему остаются в силе. Запрещены туристические поездки, но определён круг лиц, которые обладают правом пересечения границы. Прежде всего, к ним относятся дипломаты с семьями, а также: лица с гражданством/видом на жительство в Эстонии, лица с родственниками в стране, лица с разрешением от местной полиции и погранслужб, желающие въехать на территорию Эстонии по семейным обстоятельствам, и другие.

Также при въезде в Эстонию необходимо соблюсти эпидемиологические предписания. В частности, необходимо провести 10 дней на самоизоляции. Но есть исключения.

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А ранее стало известно о полном восстановлении авиасообщения между Россией и Египтом. В АТОР спрогнозировали сроки открытия полётов на жаркие курорты.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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