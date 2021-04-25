"Я собираюсь заразить вас всех": Полиция Испании задержала намеренно распространявшего ковид мужчину

Полиция Испании задержала 40-летнего жителя города Манакор (остров Мальорка) за то, что он намеренно заразил коронавирусом по меньшей мере 22 человек. Сообщение об этом инциденте появилось на сайте местного полицейского управления.

По данным властей, мужчина игнорировал все проявившиеся у него симптомы болезни, а также настойчивые предложения коллег уйти домой. После ПЦР-теста заражённый не стал дожидаться результатов и уже на следующий день пришёл на работу, а также сходил в спортзал.

Даже когда температура у него поднялась до 40 градусов, а коллеги и менеджер компании уже не просили, а требовали, чтобы он ушёл домой, мужчина не выполнил это требование. Помимо этого, он кашлял, говорил со всеми подряд и намеренно снимал маску.

"Я собираюсь заразить вас всех коронавирусом", — сообщил о своих намерениях коллегам больной мужчина.

Уже к вечеру он получил положительный тест на коронавирус, что здорово встревожило коллег. Полиция провела проверку, и выяснилось, что ковидом заболели пятеро сотрудников компании, которые, в свою очередь, заразили нескольких своих родственников, в том числе маленьких детей. В спортзале, который часто посещал подозреваемый, напрямую заразились три человека и также передали вирус родным.

Ранее Лайф писал о заражённой "британским" штаммом жительнице Екатеринбурга, которая попыталась сбежать от врачей. Она заразилась им после вояжа в Турцию.

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