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"Простите все, кто в меня верил": Старший брат тиктокера Дани Милохина сбежал из наркоклиники

Он попросил своих подписчиков не слать ему денег и не давать в долг. Только так можно побороть зависимость, уверен Илья.

25 апреля 2021, 18:34
<p>Илья Милохин. Фото © Instagram / _ilya_milokhin_</p>

Илья Милохин. Фото © Instagram / _ilya_milokhin_

Старший брат тиктокера Дани Милохина Илья (тоже тиктокер) сбежал из наркологической клиники. Об этом он сообщил своим подписчикам в сториз в "Инстаграме".

"К сожалению, я не смог вылечиться. Я решил покинуть больницу. Простите все, кто в меня верил и кого я подвёл. Мне сложно бороться с зависимостью. Деньги мне не переводите, даже если я буду просить в долг. Я их вам не отдам. Хоть так сможете помочь мне побороть свою зависимость", — написал Илья.

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О том, что молодой человек не смог совладать со своей зависимостью, недавно также рассказала Мария Погребняк — в её тикток-хаусе PopStar Илья пребывал вместе с другими блогерами. Светская львица сообщила поклонникам, что постарается помочь молодому человеку, но не выразила уверенности в его благополучном будущем.

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Напомним, Илью отправили лечиться в клинику после того, как выгнали из TikTok-дома.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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