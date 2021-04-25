"Простите все, кто в меня верил": Старший брат тиктокера Дани Милохина сбежал из наркоклиники
Он попросил своих подписчиков не слать ему денег и не давать в долг. Только так можно побороть зависимость, уверен Илья.
Илья Милохин. Фото © Instagram / _ilya_milokhin_
Старший брат тиктокера Дани Милохина Илья (тоже тиктокер) сбежал из наркологической клиники. Об этом он сообщил своим подписчикам в сториз в "Инстаграме".
"К сожалению, я не смог вылечиться. Я решил покинуть больницу. Простите все, кто в меня верил и кого я подвёл. Мне сложно бороться с зависимостью. Деньги мне не переводите, даже если я буду просить в долг. Я их вам не отдам. Хоть так сможете помочь мне побороть свою зависимость", — написал Илья.
О том, что молодой человек не смог совладать со своей зависимостью, недавно также рассказала Мария Погребняк — в её тикток-хаусе PopStar Илья пребывал вместе с другими блогерами. Светская львица сообщила поклонникам, что постарается помочь молодому человеку, но не выразила уверенности в его благополучном будущем.
"Мне не спится": Тиктокер Даня Милохин показал видео, как ездит на "майбахе" за 11 миллионов без прав
Напомним, Илью отправили лечиться в клинику после того, как выгнали из TikTok-дома.
Лента новостей
После ста дней президентства рейтинг Байдена упал почти до антирекорда: хуже только двое
сегодня в 18:27
Россиянин Карацев проиграл итальянцу Берреттини в трёхсетовом триллере в Белграде
сегодня в 18:14
"Очередной мешок дыма": Пушков заявил, что Земан поставил под сомнение "русскую версию" взрыва во Врбетице
сегодня в 18:06
Выбор редакции
Блогеры выставили кукольный домик на Airbnb и получили 300 тысяч, доказав, как легко обмануть сервис
"Впервые слышу": Александр Паль опроверг сообщения о задержании за избиение хоккеиста
СМИ: Актёр Александр Паль с друзьями избил экс-хоккеиста ЦСКА
"Привет конюшня": "Спартак" и ЦСКА устроили огненное дерби в соцсетях
"Мы хотим добрососедских отношений": Германию предостерегли от конфронтации с Россией
Комментариев: 0