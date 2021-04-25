После ста дней президентства рейтинг Байдена упал почти до антирекорда: хуже только двое
В основном граждане США недовольны действиями властей в ходе миграционного кризиса на границе с Мексикой.
Фото © ТАСС / Doug Mills / Pool via CNP
После ста дней нахождения на посту президента США рейтинг одобрения населением Джо Байдена упал почти до рекордных 52%. Показатели хуже были только у президента Джеральда Форда (48%) и Дональда Трампа (42%). Опрос на эту тему был проведён совместно Washington Post и ABC News.
Согласно его результатам, 52% респондентов "однозначно" или "в некоторой степени" одобряют работу Байдена, среди них 90% демократов, 47% независимых респондентов и 13% республиканцев. Неодобрительно высказалось 42% респондентов.
Также, согласно опросу, 64% респондентов одобряют действия Байдена, принятые для борьбы с пандемией коронавируса, а его экономические решения пришлись по вкусу лишь 52% опрошенных. Гораздо меньше граждан США положительно отозвались относительно действий в ходе миграционного кризиса на границе с Мексикой: их одобрило всего 37% респондентов.
Помимо этого, более половины опрошенных (60%) считают, что президенту пора бы наладить контакт и заручиться помощью республиканцев, и лишь 30% считают, что он способен действовать самостоятельно.
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