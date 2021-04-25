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После ста дней президентства рейтинг Байдена упал почти до антирекорда: хуже только двое

В основном граждане США недовольны действиями властей в ходе миграционного кризиса на границе с Мексикой.

25 апреля 2021, 18:27
<p>Фото © ТАСС / Doug Mills / Pool via CNP</p>

Фото © ТАСС / Doug Mills / Pool via CNP

После ста дней нахождения на посту президента США рейтинг одобрения населением Джо Байдена упал почти до рекордных 52%. Показатели хуже были только у президента Джеральда Форда (48%) и Дональда Трампа (42%). Опрос на эту тему был проведён совместно Washington Post и ABC News.

Согласно его результатам, 52% респондентов "однозначно" или "в некоторой степени" одобряют работу Байдена, среди них 90% демократов, 47% независимых респондентов и 13% республиканцев. Неодобрительно высказалось 42% респондентов.

Также, согласно опросу, 64% респондентов одобряют действия Байдена, принятые для борьбы с пандемией коронавируса, а его экономические решения пришлись по вкусу лишь 52% опрошенных. Гораздо меньше граждан США положительно отозвались относительно действий в ходе миграционного кризиса на границе с Мексикой: их одобрило всего 37% респондентов.

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Помимо этого, более половины опрошенных (60%) считают, что президенту пора бы наладить контакт и заручиться помощью республиканцев, и лишь 30% считают, что он способен действовать самостоятельно.

Ранее экс-министр финансов Лоуренс Саммерс оценил экономическую политику США как худшую за 40 лет.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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