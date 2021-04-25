Премию "Ника" за лучший фильм 2019 года получила драма "Француз"
Церемония должна была пройти в прошлом году, но была перенесена из-за ковидных ограничений.
Фото © "Француз"
Чёрно-белая драма "Француз" режиссёра Андрея Смирнова получила премию "Ника" за лучший фильм 2019 года. Об этом пишет ТАСС.
"Я открываю конверт — это фильм "Француз" Андрея Смирнова", — объявил главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов.
Стоит отметить, что в этом году также будет назван лучший фильм за 2020 год.
Напомним, национальную кинопремию "Ника" должны были провести прошлым летом. Но из-за коронавирусных ограничений церемонию награждения пришлось сначала перенести на осень, а потом и на следующий год.
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