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Премию "Ника" за лучший фильм 2019 года получила драма "Француз"

Церемония должна была пройти в прошлом году, но была перенесена из-за ковидных ограничений.

25 апреля 2021, 18:43
<p>Фото © "Француз"</p>

Фото © "Француз"

Чёрно-белая драма "Француз" режиссёра Андрея Смирнова получила премию "Ника" за лучший фильм 2019 года. Об этом пишет ТАСС.

"Я открываю конверт — это фильм "Француз" Андрея Смирнова", — объявил главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов.

Стоит отметить, что в этом году также будет назван лучший фильм за 2020 год.

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Напомним, национальную кинопремию "Ника" должны были провести прошлым летом. Но из-за коронавирусных ограничений церемонию награждения пришлось сначала перенести на осень, а потом и на следующий год.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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