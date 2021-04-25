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Найдено объяснение резкому росту заболевших ковидом в Индии

В стране четвёртый день подряд ставят страшный рекорд по числу суточных заболеваний ковидом. Сегодня там выявили более 360 тысяч случаев заражения.

25 апреля 2021, 19:08
<p>Фото © ТАСС / Shaukat Ahmed / Pacific Press</p>

Фото © ТАСС / Shaukat Ahmed / Pacific Press

Причиной резкого роста заболеваемости ковидом в Индии стали несколько штаммов вируса, которые терроризируют страну. Об этом заявил директор Национального центра по контролю заболеваний Суджит Сингх в ходе пресс-конференции.

"В Пенджабе мы обнаружили, что "британский" штамм был основным вариантом. В Махараштре вариант B.1.617 (вариант с двойной мутацией) составляет более 50%. Сценарий всё ещё разворачивается, но мы наблюдаем рост с 28% образцов, имеющих "британский" штамм, во вторую неделю марта, до 50% — в последнюю неделю марта. <...> И, если мы просто попытаемся соотнести всплеск, который мы наблюдаем в Дели, я думаю, что он напрямую коррелирует с типом варианта, который мы наблюдаем", — рассказал Сингх.

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По его словам, в разных районах Индии гуляют разные штаммы коронавируса, хотя их распространённость в целом не находится на значимом уровне. Встречаются "британский", "южноафриканский" и "бразильский" варианты. Но доля каждого из них не превышает 11%.

Новый мировой рекорд — 315 тыс. заражённых в сутки: 10 фото из Индии, которая задыхается от ковида

Новый мировой рекорд — 315 тыс. заражённых в сутки: 10 фото из Индии, которая задыхается от ковида

Напомним, ранее в Индии выявили тройную мутацию коронавируса. Этот более заразный вариант инфекции уже обнаружили у многих жителей страны.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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