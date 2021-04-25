Найдено объяснение резкому росту заболевших ковидом в Индии

"В Пенджабе мы обнаружили, что "британский" штамм был основным вариантом. В Махараштре вариант B.1.617 (вариант с двойной мутацией) составляет более 50%. Сценарий всё ещё разворачивается, но мы наблюдаем рост с 28% образцов, имеющих "британский" штамм, во вторую неделю марта, до 50% — в последнюю неделю марта. <...> И, если мы просто попытаемся соотнести всплеск, который мы наблюдаем в Дели, я думаю, что он напрямую коррелирует с типом варианта, который мы наблюдаем", — рассказал Сингх.