"Мы не заслужили титул": Владелец "Спартака" рассказал, кто достоин чемпионства в РПЛ
Ранее его команда одержала важнейшую победу в принципиальном матче против ЦСКА.
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун заявил, что по итогам этого сезона чемпионства в РПЛ заслужил "Зенит" и именно за него он будет болеть в ближайшем матче петербуржцев против "Локомотива".
"Буду ли болеть за "Зенит" в матче с "Локомотивом"? Да-да! Пусть "Зенит" становится чемпионом — мы не заслужили титул. Почему именно "Зенит"? Остальные не заслужили", — заявил Федун журналистам после игры с ЦСКА.
Отметим, что ранее днём "Спартак" обыграл ЦСКА в главном дерби страны. Единственный мяч в середине второго тайма забил Джордан Ларссон. Большую часть матча армейцы играли в меньшинстве после удаления Ильзата Ахметова.
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