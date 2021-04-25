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"Мы не заслужили титул": Владелец "Спартака" рассказал, кто достоин чемпионства в РПЛ

Ранее его команда одержала важнейшую победу в принципиальном матче против ЦСКА.

25 апреля 2021, 19:05
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун заявил, что по итогам этого сезона чемпионства в РПЛ заслужил "Зенит" и именно за него он будет болеть в ближайшем матче петербуржцев против "Локомотива".

"Буду ли болеть за "Зенит" в матче с "Локомотивом"? Да-да! Пусть "Зенит" становится чемпионом — мы не заслужили титул. Почему именно "Зенит"? Остальные не заслужили", — заявил Федун журналистам после игры с ЦСКА.

Погоня продолжается: "Спартак" переиграл ЦСКА в главном дерби России

Погоня продолжается: "Спартак" переиграл ЦСКА в главном дерби России

Отметим, что ранее днём "Спартак" обыграл ЦСКА в главном дерби страны. Единственный мяч в середине второго тайма забил Джордан Ларссон. Большую часть матча армейцы играли в меньшинстве после удаления Ильзата Ахметова.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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