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"Мы хотим добрососедских отношений": Германию предостерегли от конфронтации с Россией

В Берлине желают вести с Москвой диалог, но об отмене санкций пока речи не идёт.

25 апреля 2021, 19:19
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о необходимости вести диалог с Россией. Он подчеркнул, что Берлину не следует "присоединяться к конфронтационной шумихе" вокруг Москвы.

"Мы хотим вести с Россией диалог и поддерживать добрососедские отношения", — сказал глава внешнеполитического ведомства в эфире телеканала Das Erste.

Маас при этом исключил вероятность отмены на данном этапе экономических санкций ЕС против России. Ограничения останутся в силе до тех пор, пока "не будет найдено решение по Крыму и востоку Украины". В связи с этим немецкий министр призвал Россию "наконец разрешить эти вопросы". Это в интересах Москвы, уверен дипломат.

В Германии призвали "покончить с темой Украины" ради сближения с Россией

В Германии призвали "покончить с темой Украины" ради сближения с Россией

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас призвал ЕС сохранить диалог с Россией.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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