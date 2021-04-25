"Мы хотим добрососедских отношений": Германию предостерегли от конфронтации с Россией
В Берлине желают вести с Москвой диалог, но об отмене санкций пока речи не идёт.
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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о необходимости вести диалог с Россией. Он подчеркнул, что Берлину не следует "присоединяться к конфронтационной шумихе" вокруг Москвы.
"Мы хотим вести с Россией диалог и поддерживать добрососедские отношения", — сказал глава внешнеполитического ведомства в эфире телеканала Das Erste.
Маас при этом исключил вероятность отмены на данном этапе экономических санкций ЕС против России. Ограничения останутся в силе до тех пор, пока "не будет найдено решение по Крыму и востоку Украины". В связи с этим немецкий министр призвал Россию "наконец разрешить эти вопросы". Это в интересах Москвы, уверен дипломат.
Ранее глава МИД Германии Хайко Маас призвал ЕС сохранить диалог с Россией.
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