"Привет, конюшня": "Спартак" и ЦСКА устроили огненное дерби в соцсетях
А вот в принципиальном матче на поле были сильнее красно-белые, благодаря голу Джордана Ларссона.
Фото © ФК "Спартак"
Футбольные клубы "Спартак" и ЦСКА после своего жаркого дерби на поле продолжили противостояние в соцсетях. В официальном "твиттере" красно-белые решили в своеобразной форме обратиться к сопернику.
Скриншот © Twitter
"Привет, конюшня. Ну как твои дела?", — написали "спартаковцы".
Такая форма обращения не могла пройти мимо красно-синих, ответ которых не заставил себя долго ждать.
"SMM от главного тренера заразился отсутствием уважения к сопернику, или башкирский мёд так в голову ударил?", — ответили представители ЦСКА.
Не смогли остаться в стороне и многочисленные поклонники обеих команд, которые по-разному оценили такой стиль общения. Одним это было по нраву, другие же явно не разделили такой посыл.
"Хорошая попытка, конюшня, но нет", — ответил один из пользователей на твит ЦСКА.
"Чё-то перебор для официального аккаунта, только семок не хватает", — написал другой комментатор в ответ на сообщение "Спартака".
А вот на поле футболисты "Спартака" одержали важнейшую победу со счётом 1:0. Викторию красно-белым принёс гол Джордана Ларссона. Отметим, что большую часть матча армейцы играли вдесятером после удаления Ильзата Ахметова.
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