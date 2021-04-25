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"Привет, конюшня": "Спартак" и ЦСКА устроили огненное дерби в соцсетях

А вот в принципиальном матче на поле были сильнее красно-белые, благодаря голу Джордана Ларссона.

25 апреля 2021, 19:22
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

Футбольные клубы "Спартак" и ЦСКА после своего жаркого дерби на поле продолжили противостояние в соцсетях. В официальном "твиттере" красно-белые решили в своеобразной форме обратиться к сопернику.

Скриншот © Twitter

Скриншот © Twitter

"Привет, конюшня. Ну как твои дела?", — написали "спартаковцы".

Такая форма обращения не могла пройти мимо красно-синих, ответ которых не заставил себя долго ждать.

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"SMM от главного тренера заразился отсутствием уважения к сопернику, или башкирский мёд так в голову ударил?", — ответили представители ЦСКА.

Не смогли остаться в стороне и многочисленные поклонники обеих команд, которые по-разному оценили такой стиль общения. Одним это было по нраву, другие же явно не разделили такой посыл.

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"Хорошая попытка, конюшня, но нет", — ответил один из пользователей на твит ЦСКА.

"Чё-то перебор для официального аккаунта, только семок не хватает", — написал другой комментатор в ответ на сообщение "Спартака".

А вот на поле футболисты "Спартака" одержали важнейшую победу со счётом 1:0. Викторию красно-белым принёс гол Джордана Ларссона. Отметим, что большую часть матча армейцы играли вдесятером после удаления Ильзата Ахметова.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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