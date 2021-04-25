Премию "Ника" за лучшие сценарии получили фильмы "Текст" и "Глубже!"
В этом году объявляют лауреатов сразу за два года — 2019-й и 2020-й.
Фото © ТАСС / Григоров Гавриил
Писатель Дмитрий Глуховский получил премию "Ника" за 2019 год за сценарий к фильму "Текст", награду в этой категории за 2020 год вручили Михаилу Сегалу, режиссёру и автору сценария картины "Глубже!".
Глуховскому конкуренцию составили Сергей Дворцевой и Геннадий Островский ("Айка"), Юсуп Разыков ("Керосин") и Андрей Смирнов ("Француз").
"Важно, чтобы кино говорило правду", — сказал Глуховский, получая "Нику" за сценарий к фильму Клима Шипенко.
Среди претендентов на лучший сценарий за 2020 год (помимо Сегала) были Андрей Кончаловский и Елена Киселёва за "Дорогих товарищей!" и Юлия Лукшина и Дмитрий Данилов — за "Человека из Подольска". Сегал во время получения статуэтки признался, что "безумно рад её получить".
Ранее Лайф писал о том, что премию "Ника" за лучший фильм 2019 года получила драма "Француз". В этом году объявляют лауреатов сразу за два года, так как в 2020 году награждение не состоялось из-за пандемии коронавируса.
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