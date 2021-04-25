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Обидчивые полицейские устроили погоню за курьером на мопеде, который показал им неприличный жест — видео

Молодой человек с приятелем за спиной попытался скрыться от преследования, но потерпел фиаско.

25 апреля 2021, 22:29

Полицейские устроили погоню за курьером на мопеде. Видео © Соцсети

В украинском Луцке экипаж патрульной полиции устроил погоню за курьером на мопеде, который показал им средний палец. Правоохранители, по всей видимости, заметили неприличный жест и не успокоились, пока не настигли "преступника" и его пассажира.

Нарушители игнорировали просьбу правоохранителей остановиться, эмоционально комментировали происходящее и сочли забавным снимать всё на видео. Гонщики решили проехать через дворы многоэтажек, в результате курьер не справился с управлением и вместе с пассажиром упал на асфальт.

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В Туве полицейский из пистолета ранил девочку-подростка во время погони за лихачом

Ранее Лайф рассказывал, как в Ангарске 14-летний подросток угнал у мамы машину, чтобы покатать подругу, и устроил погоню с полицией. Пытаясь уйти от преследования, юный нарушитель не справился с управлением и врезался в светофор.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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