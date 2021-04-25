Ракета "Союз-2.1б" с британскими спутниками стартовала с Восточного — видео

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 британскими спутниками связи OneWeb на борту стартовала с космодрома Восточный. Трансляция очередного запуска велась на сайте "Роскосмоса".

"Есть отделение головного блока от третьей ступени ракеты-носителя... Есть пуск", — сказал комментатор.

Ракета уже вывела разгонный блок "Фрегат" на суборбитальную траекторию. Выведение аппаратов разгонным блоком на орбиту займёт 3 часа 51 минуту 40 секунд.

Предыдущий пуск ракеты "Союз-2.1б" с британскими спутниками связи OneWeb с Восточного состоялся 25 марта. Тогда на орбиту также было выведено 36 аппаратов.

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