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Первые гости появились на красной дорожке премии "Оскар" в Лос-Анджелесе — фото

Главный претендент на победу в категории "Лучшая мужская роль второго плана" Дэниел Калуя выбрал для вечера чёрный костюм от Bottega Veneta.

26 апреля 2021, 00:23

В Лос-Анджелесе 26 апреля состоится 93-я церемония чествования лауреатов самой престижной кинонаграды планеты — премии Американской киноакадемии "Оскар". На красной дорожке уже появились первые гости.

Из-за пандемии для "Оскара" предусмотрено несколько локаций, но ключевым по традиции станет кинотеатр "Долби" (Dolby Theatre). Одним из первых на ковровой дорожке появился актёр из фильма "Ма Рейни: Мать блюза" Колман Доминго. Он облачён в Versace.

Гленн Клоуз пришла на премию в наряде от Giorgio Armani Privé. Она поборется за заветную статуэтку в номинации "Лучшая актриса второго плана" за роль в фильме "Элегия Хиллбилли".

Главный претендент на победу в категории "Лучшая мужская роль второго плана" за роль в фильме "Иуда и чёрный мессия" Дэниел Калуя выбрал для вечера чёрный костюм от Bottega Veneta.

Номинантка на звание "Лучшей актрисы" за роль в фильме "Девушка, подающая надежды" Кэри Маллиган появилась на красной дорожке в эффектном платье от Valentino.

Аманда Сейфрид оделась в цвет ковровой дорожки. Для вечера звезда выбрала шикарное платье от Armani Privè. Она сегодня поборется за победу в номинации "Лучшая актриса второго плана" за роль в фильме Дэвида Финчера "Манк".

А в Москве ранее состоялась церемония вручения национальной кинопремии "Ника". Статуэтку за лучшие сценарии забрали фильмы "Глубже!" за 2020 год и "Текст" за 2019 год. Лучшими неигровыми фильмами признаны "Котлован" (2020) и "Хуциев. Мотор идёт!" (2019). Лучшими анимационными фильмами стали "Мелодия струнного дерева" (2020) и "Он не может жить без космоса" (2019). Победили в номинации "Открытие года" режиссёр и сценарист "Китобоя" Филипп Юрьев (2020) и сценарист фильма "Мальчик русский" Александр Золотухин (2019).

"Дорогие товарищи!" Кончаловского забрали главные награды премии "Ника"

"Дорогие товарищи!" Кончаловского забрали главные награды премии "Ника"

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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