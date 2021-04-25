"Чехии это не помогло": В Праге осудили Земана за отклонение от "русской версии" взрыва во Врбетице

Первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек осудил президента республики Милоша Земана за отступление от "русской версии" взрыва на складе во Врбетице в 2014 году. Предположение следствия о том, что причиной могло стать неосторожное обращение с боеприпасами, можно было опустить, уверен он.

"Половина этой речи была бы в порядке, а вторая версия (о неосторожном обращении) была, по-моему, ненужной. Не знаю, почему это президент сделал. Чехии это не помогло. В этой речи каждый нашёл то, что искал, включая, к сожалению, РФ. Больше всего этому рады в Москве", — объяснил Гамачек в эфире телеканала Nova.

По его словам, восьми минут телевыступления Земана было недостаточно, чтобы объяснить этот сложный случай. Гамачек утверждает, что больше доказательств о причастности России к взрыву содержится в неком закрытом документе. Он заключил, что правительство полностью доверяет работе генпрокуратуры, полиции и спецслужб.

Напомним, 25 апреля президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным телеобращением. В нём он заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. По его словам, одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность. При этом глава республики призвал дождаться окончательных результатов расследования.

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