Развод и модули по почте: почему Россия уходит с МКС и какой будет национальная станция

Одно уже ясно: модуль "Наука" не станет её частью. То есть многотонный космический корабль больше 20 лет создавали для того, чтобы он поработал в космосе два года. Тогда в каком составе будет работать РОСС (Российская орбитальная служебная станция)?

Концепция

Её самую свежую версию представил 21 апреля 2021 года заместитель генерального директора ракетно-космической корпорации "Энергия", член-корреспондент РАН Владимир Соловьёв. Согласно показанной во время его доклада инфографике, на первом этапе у будущей Российской национальной орбитальной станции должны быть:

базовый модуль (основное место размещения экипажа);

(основное место размещения экипажа); научно-энергетический модуль (по сути, электростанция);

(по сути, электростанция); шлюзовой модуль (для выхода в открытый космос);

(для выхода в открытый космос); узловой модуль (для пристыковки к станции).

Кадр из видео YouTube / Научная Россия

Далее к ним предполагается присоединить:

целевой модуль;

целевой производственный модуль;

платформу обслуживания (стапель для сборки, ремонта и модернизации космических аппаратов).

Кадр из видео YouTube / Научная Россия

Стоит отметить, что в прошлый раз — в октябре 2020 года — в концепции фигурировали также склад (модуль материального обеспечения) и коммерческий модуль для четырёх туристов с большими иллюминаторами и Wi-Fi.

Что есть

© t.me / Рогозин

Почти есть модуль НЭМ — научно-энергетический, та самая электростанция. Солнечная. По расчётам, обеспечит около 20 киловатт в сутки. Для сравнения: сейчас в распоряжении российского сегмента МКС 13,8 киловатта. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин недавно сообщил, что НЭМ станет первым базовым модулем новой российской станции.

— Ракетно-космической корпорации "Энергия" поставлена задача в 2025 году обеспечить его готовность к запуску на целевую орбиту, — заявил он.

Узловой модуль "Причал". Фото © Wikipedia

Есть узловой модуль "Причал" — место соединения разных элементов станции. У него шесть стыковочных узлов. Разработка РКК "Энергия". На текущий момент намеченная дата запуска — 24 ноября 2021 года.

Модуль "Наука" на космодроме Байконур. Фото © "Роскосмос"

До недавних пор можно было надеяться, что у нас есть модуль "Наука". Но в РКК "Энергия" заявили, что для российской станции его использовать не будут, поскольку он приспособлен именно к МКС, к тому же успел износиться за долгие годы его строительства. Эта новость поистине финиш большой драмы: дни МКС сочтены, во всяком случае, Россия собирается покинуть станцию в 2025 году.

А ведь этот многострадальный корабль-робот кое в чём совершенно беспрецедентен по своим возможностям. Например, он вооружён европейской рукой-манипулятором ERA. Она может самостоятельно монтировать, удалять, чинить приборы в открытом космосе. Теперь для этого не надо будет выходить. Кроме того, это полноценная отдельная лаборатория: сейчас в отечественном сегменте МКС научную работу разворачивают, как говорится, где придётся — места катастрофически мало.

Далее — страна может и должна гордиться тем, что "Наука" сама автоматически стыкуется, это немалый плюс. При всём уважении модули NASA такой способностью не обладают, им для "докинга" нужен манипулятор, а это не вполне надёжный способ: если (не дай бог) что-то не так на борту, экипаж не в состоянии управлять стыковкой, то прибывшие на помощь не смогут попасть на станцию. Кстати, в этом смысле американская сторона, теряя Россию, лишается подстраховки.

Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Также в модуле есть каюта. Значит, пока он в составе международной станции, у космонавтов будет дополнительное место: до сих пор одного из членов экипажа часто приходилось размещать на американской стороне. Опять же, в "Науке" имеется туалет, притом с системой регенерации воды из мочи. Эта вода, к слову, не идёт в пищу, её используют для производства кислорода. Хотя, по сути, ничего такого в ней нет, это дистиллят.

Насчёт многострадальности. Модуль начали строить ещё в 90-е годы в качестве "дублёра" самого первого модуля МКС — "Зари". Когда "Зарю" успешно вывели на орбиту, запасной вариант оказался не нужен. Возник вопрос, что с ним делать. Несколько лет спустя догадались, что он очень пригодится как многофункциональная лаборатория. Изначально хотели запустить ещё в 2007-м. И спасибо, что не запустили: пользуясь задержкой, конструкцию доработали. А когда в 2012 году отправили в РКК "Энергия" на испытания, обнаружили, что в топливных трубах творится какой-то кошмар — металлическая стружка. Потом её же нашли и в топливных баках.

Фото © ТАСС / Борис Кавашкин

Тут надо пояснить, почему это беда. Когда модуль прибудет на орбиту, нужно будет перекачать из него топливо в специально отведённый для этого на станции топливный склад. Это принципиально важно: топливо понадобится для коррекции орбиты станции, всевозможных манёвров отклонения от летящего к ней мусора и так далее. Если топливная система засорится, это будет означать просто-напросто риск катастрофы.

Все повернули вопросительные взгляды в сторону ГКНПЦ имени Хруничева, который и создавал станцию. Это была очень непростая ситуация: заменить баки на точно такие же нельзя — завод, который их делал, уже не существует. Это был знаменитый московский "Серп и молот", одно из старейших металлургических предприятий в стране. С 2011 года оно закрыто. Докатились.

Позже сообщалось, что в баках ещё и микротрещины имеются. Правда, как писала "Комсомольская правда", в центре Хруничева после тщательного осмотра это опровергли.

Планировали установить баки от разгонного блока "Фрегат", но они одноразовые: до МКС модуль долетит, а вот перекачка топлива и дозаправка невозможны. Значит, нельзя и отстыковать потом модуль, чтобы включить его в состав российской станции.

На данный момент не совсем ясно, к чему всё-таки пришли в итоге — промыли и оставили "родные" баки или же заменили на те, что от "Фрегата". Лайф надеется получить ответ на этот вопрос непосредственно в центре Хруничева. Меж тем запуск "Науки" на сегодняшний день намечается на июль 2021 года.

Самое интересное, что на "Науке" до сих пор был завязан весь задел будущей национальной станции: именно к ней потом планировалось присоединить "Причал", а далее НЭМ. Затем все трое должны были отделиться от МКС и образовать РОСС. Теперь схема будет другой.

Причины ухода России с МКС

Фото © Getty Images

Формально — технические. В "Роскосмосе" заявили, что модули уже выработали свой срок службы. Первый заместитель главы РКК "Энергия" Владимир Соловьёв осенью 2020 года предрёк "лавинообразные" неисправности важнейших элементов Международной космической станции после 2025 года. До этого прогремели новости о "трещинах" в обшивке.

Интересно, что в 2019 году в отечественной космической отрасли ещё не звучало столь пессимистичных прогнозов по поводу состояния станции. Исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым полётам Сергей Крикалёв тогда упоминал, что Россия и США вместе пытались продлить работу МКС. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что полёты на орбитальную станцию с "Байконура" продолжатся до 2030 года в связи с соответствующим предложением Конгресса США.

Что же изменилось с тех пор?

Во-первых, SpaceX наладила собственное транспортное сообщение с международной станцией — и поэтому США теперь намерены полностью отказаться от услуг России по доставке астронавтов. Более того, корабли Crew Dragon рассчитаны на четырёх человек, а в американском сегменте как раз четыре каюты: до сих пор одна из них оставалась свободной, и поэтому кого-то из российских космонавтов можно было разместить на американской стороне.

По мнению многих экспертов в сфере космонавтики, истинная причина предстоящего прощания с международной станцией — общее ухудшение отношений двух держав. Это, конечно, не может не огорчать. А с другой стороны, один из стыковочных узлов "Причала" — трансформируемый. Значит, корабли других стран при необходимости смогут пристыковаться. Кто знает, может, схлынет холодная волна — и мы снова соединим этот пазл.

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