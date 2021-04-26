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В США испугались утечки технологий создания вакцин от ковида в Россию

Опасения связаны с тем, что Москва и Пекин якобы станут применять в своих интересах технологию матричной рибонуклеиновой кислоты.

26 апреля 2021, 00:48
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Американские фармацевтические компании обратились к Правительству США с призывом не отказываться от патентов на антиковидные вакцины. Они опасаются утечки технологий создания препаратов в Россию и Китай, пишет Financial Times со ссылкой на компетентные источники.

Лоббисты обратились в Белый дом с заявлением, что временная отмена прав интеллектуальной собственности на препараты против CoViD-19 даст возможность Москве и Пекину использовать методику в будущем не только для создания вакцин, но и для препаратов против рака или болезни сердца. В частности, они опасаются, что Россия и Китай станут применять в своих интересах технологию матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК), на которой основано большинство американских вакцин от ковида.

На основе мРНК были созданы вакцины против коронавируса от Pfizer и Moderna. Представители фармкомпаний J&J, Pfizer, Moderna и Novavax пока сообщение СМИ не прокомментировали.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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