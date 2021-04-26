В США испугались утечки технологий создания вакцин от ковида в Россию

Американские фармацевтические компании обратились к Правительству США с призывом не отказываться от патентов на антиковидные вакцины. Они опасаются утечки технологий создания препаратов в Россию и Китай, пишет Financial Times со ссылкой на компетентные источники.

Лоббисты обратились в Белый дом с заявлением, что временная отмена прав интеллектуальной собственности на препараты против CoViD-19 даст возможность Москве и Пекину использовать методику в будущем не только для создания вакцин, но и для препаратов против рака или болезни сердца. В частности, они опасаются, что Россия и Китай станут применять в своих интересах технологию матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК), на которой основано большинство американских вакцин от ковида.

На основе мРНК были созданы вакцины против коронавируса от Pfizer и Moderna. Представители фармкомпаний J&J, Pfizer, Moderna и Novavax пока сообщение СМИ не прокомментировали.

Ранее научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. А в конце 2021-го – начале 2022-го "Ростех" намерен зарегистрировать свою вакцину от ковида и гриппа. По словам главы госкорпорации Сергея Чемезова, разработка предполагает только один укол, а не два.

Авторы