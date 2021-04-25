Цены вверх: как изменилась стоимость продуктов в "Пятёрочке", "Ашане" и "Перекрёстке" за месяц и за год

Лайф в течение года сравнивал продуктовые корзины в популярных торговых сетях. Стоимость большинства товаров по сравнению с прошлым месяцем стала выше. Относительно ценников 2020 года ряд продуктов значительно подорожал.

На сегодняшний день прожиточный минимум трудоспособного населения России составляет 12 702 рубля. Эта сумма почти на 600 рублей выше, чем в 2020 году. 6301 рубль должен тратиться на продукты. Базовая потребительская корзина включает хлеб, картофель, овощи, фрукты, сахар, кондитерские изделия, соль, мясо, рыбу, молочные продукты, яйца, масло, чай и специи.

Лайф собрал апрельские потребительские корзины в "Пятёрочке", "Перекрёстке" и "Ашане" из продуктов, которые продаются под собственными торговыми марками ретейлеров "Красная цена", "Просто", "На каждый день", и сравнил их с прошлогодними показателями.

Так, в "Пятёрочке" в марте этого года на потребкорзину нужно было потратить минимум 1048 рублей, в "Перекрёстке" — 1045 рублей, в "Ашане" — 1001 рубль.

А в апреле 2020 года за стандартный набор продуктов требовалось заплатить 971 рубль в "Пятёрочке", 1030 рублей — в "Перекрёстке" и 919 рублей — в "Ашане".

Как изменились цены на продукты за год

С апреля 2020 года по апрель 2021 года стоимость потребительских корзин во всех торговых сетях выросла примерно на 100 рублей.

Особенно сильно подорожали яйца, подсолнечное масло, сахар и гречка. Хотя наибольший спрос на гречневую крупу пришёлся на самое начало карантинных мер, за год стоимость продукта увеличилась на 20–30 рублей.

Как изменились цены на продукты с марта по апрель 2021 года

"Пятёрочка" — 1071 рубль

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

В апреле в "Пятёрочке" на пять рублей подорожал картофель, морковь выросла в цене на 20 рублей, лук — на шесть рублей, капуста — на рубль. Бананы сейчас подешевели на семь рублей, а яблоки — на два.

Свинина за месяц в цене не изменилась, а замороженная рыба путассу подорожала на три рубля.

Подсолнечное масло снова стало дорожать. В сентябре прошлого года ценник подскочил сразу на 30 рублей, в течение следующих месяцев цены были зафиксированы не дороже 84 рублей за бутылку. Но сегодня стоимость продукта выросла в "Пятёрочке" до 87 рублей.

Стоимость десятка яиц категории С1 в супермаркетах выросла сразу на десять рублей. Хотя производители уверяли, что не будут повышать ценники, несмотря на птичий грипп и растущие цены на корма. По данным Росстата, в середине февраля цены на куриное мясо увеличились на 1,9%. По сравнению с первым месяцем 2021 года куриные продукты подорожали на 4,2%, а яйца — на 2,6%.

Итого на потребительскую корзину в апреле нужно потратить 1071 рубль. За месяц общая стоимость продуктов выросла на 23 рубля. Отметим, что в нашей потребительской корзине нет сливочного масла, творога, сметаны, куриного мяса, цитрусовых и многих других продуктов, с ними наша покупка стала бы дороже — около 2000 рублей.

"Перекрёсток" — 1149 рублей

В "Перекрёстке" подросла стоимость всех категорий товаров, кроме бананов, батона и яиц.

Особенно сильно изменились цены на мясо: свинина подорожала на 41 рубль. Также подскочили ценники на подсолнечное масло и замороженную рыбу путассу — сразу на 15 рублей.

"Ашан" — 1110 рублей

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Картофель в "Ашане" подорожал на четыре рубля, морковь — на 15 рублей, капуста — на пять рублей.

Яблоки выросли в цене на десять рублей, бананы — на 20. Также дороже стала свинина. Теперь за килограмм мяса нужно заплатить 271 рубль вместо мартовских 240.

За десяток яиц теперь нужно заплатить на 15 рублей больше, чем в прошлом месяце, а за килограмм гречки — на девять рублей.

Таким образом, в апреле потребительская корзина "Ашана" стала дороже на 109 рублей. И больше не является самой выгодной для потребителей по сравнению с другими торговыми сетями.

Отметим, что доступные продукты позволяют составить сбалансированный рацион на неделю, но в меню необходимы молочные продукты, орехи, крупы и разнообразные фрукты.

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