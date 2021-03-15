5 способов обмана, которыми пользуются продавцы "Пятёрочки" и "Дикси", чтобы забрать ваши деньги

Многие покупатели супермаркетов научились внимательно вчитываться в ценники и проверять актуальность скидок. Бдительность следует сохранять не только возле прилавков, но и на кассе, ведь там тоже может таиться подвох. Лайф выяснил, как продавцы обманывают и клиентов, и руководство торговых сетей ради собственной выгоды.

Виктория работала продавцом в сетях "Пятёрочка" и "Дикси" в течение трёх лет. Каждый месяц она зарабатывала 35–40 тысяч рублей. Но ещё пять-десять тысяч рублей получалось "делать" на клиентах с помощью нескольких хитростей: бонусных карт, незаметных товаров в чеке и выкупе продуктов "мимо клиентов".

1. У клиента карты нет, а у продавца — есть

Фото © Shutterstock

Программы лояльности есть у большинства магазинов. За каждые потраченные десять рублей в "Пятёрочке" покупатель получает один балл на свою "Выручай-карту". Однако, если покупка совершена на 9,99 руб., балл зачислен не будет.

Но клиенты супермаркета далеко не всегда носят пластиковую карту с собой, а приложение "Пятёрочки", в которое встроена карта, очень часто вылетает — и воспользоваться им на кассе невозможно. Это на руку продавцам, которые на свою карточку начисляют баллы покупателей.

— Спрашиваешь: "Есть ли у вас карта?" У клиента её нет. Быстро проводишь своей — и всё. Иногда покупатели задают вопрос, что за карта. Я всегда отвечала, что это менеджерская отметка, мол, необходимо провести, чтобы в системе отобразилось, что это именно я провела все покупки. Но, как правило, в суете вопросов не возникает, — говорит Виктория.

2. Лучшее — себе

Фото © Shutterstock

В супермаркеты привозят не только базовые товары: молоко, хлеб, масло, но и интересные подарочные наборы или новинки продуктового рынка перед праздниками. Сотрудники магазинов зачастую эти позиции не выставляют на витрины, а выкупают самостоятельно.

По словам Виктории, как правило, подарочные наборы перед Новым годом, 14 февраля и другими праздниками стоят дорого. Сотрудники эти товары держат на складе. Когда ажиотаж спадает, бренд решает снизить цены, ведь в середине марта наборы к Международному женскому дню уже неактуальны.

— Тут мы расчехляли свои сокровища со склада и выкупали их по низкой цене. Да, иногда мог прийти мерчандайзер и спросить, где его товар, почему его нет на полках. Мы отвечали: "Всё раскупили, привозите ещё", — рассказывает бывший продавец.

Мерчандайзер Оксана Гаврилова отметила, что иногда приходится требовать накладные и данные кассовых аппаратов, чтобы проверить: действительно всё распродано или магазин обманывает.

3. Дважды купили

Фото © ТАСС / Артем Геодакян

Одна из самых распространённых схем обмана — пробить товар два раза. Если у покупателя полная тележка, он, как правило, не замечает, что колбасу или молоко продавец провела не единожды. Чек клиенты зачастую смотрят дома или вообще оставляют на кассе. А возвращаться с разборками в магазин далеко не все покупатели готовы.

— Если клиент увидел, что его пытаются обмануть, он вправе требовать возврата своих денежных средств. И неважно, произошло это в магазине или когда он пришёл домой и стал изучать чек. Если продавец отказывается возвращать деньги, следует написать претензию в администрацию магазина или составить жалобу в Роспотребнадзор, приложив все чеки, — говорит руководитель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов.

4. Неликвид за копейки

Фото © Shutterstock

Руководитель магазина "Дикси", в котором работала Виктория, продавала просроченный товар по сниженной стоимости каждую неделю в определённый день. Деньги с продажи руководительница клала себе в карман, покупателей просила рассчитываться наличными средствами, а по документам "просрочка" списывалась.

Пенсионеры, жившие вблизи супермаркета, об этой "акции" знали и всегда приходили в назначенную дату. Но по правилам Роспотребнадзора продажа просроченного товара строго запрещена — продукты и товары с истекшим сроком годности необходимо утилизировать.

Когда о проделках менеджера узнали вышестоящие руководители, ей сделали выговор. Однако спустя несколько месяцев после проверки "акция" возобновилась. Но теперь администрации магазина приходилось "делиться" вырученными деньгами со всеми сотрудниками, чтобы они не сообщили о незаконной торговле в Роспотребнадзор и руководству сети.

5. Акция (не) закончилась

Фото © Shutterstock

Если продавцам нужно выполнить план продаж товаров, они выставляют их рядом с кассой. По словам Виктории, многие покупатели привыкли к тому, что на выходе им предлагают купить сладости, кофе, консервы или алкоголь по сниженным ценам.

— Например, у тортов вафельных срок истекает — и их нужно "сбыть", а акцию ни магазин, ни производитель не объявляли. Тогда мы ставим этот товар возле кассы и предлагаем его покупателю вместе со скидочными предложениями. Но за полную стоимость, — говорит Виктория.

На ценниках пишут выдуманную цифру, её перечёркивают, а крупно указывают обычную цену. Если потребитель замечает такую уловку, он может написать жалобу в Роспотребнадзор и призвать магазин к порядку.

Ранее Лайф рассказывал, что за фейковую информацию о ценах и искусственном ажиотаже вокруг роста стоимости продуктов могут ввести уголовную ответственность.

Авторы