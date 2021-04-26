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Дэниел Калуя забрал "Оскар" в номинации "Лучший актёр второго плана"

Он уже заполучил призы всего наградного сезона: "Золотой глобус", BAFTA, премию Гильдии киноактёров.

26 апреля 2021, 00:50
<p>Дэниел Калуя. Фото © EPA / Chris Pizzello / POOL / ТАСС</p>

Дэниел Калуя. Фото © EPA / Chris Pizzello / POOL / ТАСС

Дэниел Калуя забрал "Оскар" в категории "Лучший актёр второго плана" за роль в фильме "Иуда и чёрный мессия". Об этом было объявлено на 93-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств в Лос-Анджелесе.

На награду помимо него претендовали партнёр по фильму "Иуда и чёрный мессия" Лакит Стэнфилд, Саша Барон Коэн ("Суд над чикагской семёркой"), Лесли Одом ("Одна ночь в Майами") и Пол Раджи ("Звук металла").

Первые гости появились на красной дорожке премии "Оскар" в Лос-Анджелесе — фото

Первые гости появились на красной дорожке премии "Оскар" в Лос-Анджелесе — фото

Ранее сообщалось, что датская драма "Ещё по одной" (Druk, 2020) получила премию "Оскар" в номинации "Лучший иностранный художественный фильм".

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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