Дэниел Калуя забрал "Оскар" в номинации "Лучший актёр второго плана"

Дэниел Калуя забрал "Оскар" в категории "Лучший актёр второго плана" за роль в фильме "Иуда и чёрный мессия". Об этом было объявлено на 93-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств в Лос-Анджелесе.