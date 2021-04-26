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Регион
Опубликовано 26 апреля 2021, 01:44
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Ветеран ФСБ рассказал, как вычисляли иностранных шпионов в Чернобыле

Фото © ТАСС

Фото © ТАСС

По словам Анатолия Ткачука, контрразведка со своей задачей справилась. Утечек информации допущено не было.

После аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году в Россию хлынул поток иностранных шпионов, которые пытались раздобыть "артефакты" из зоны. О том, как советская контрразведка их вычисляла, рассказал в канун 35-летия катастрофы генерал-майор ФСБ России в отставке Анатолий Ткачук.

"Любая мало-мальски уважавшая себя разведка обязана была работать по Чернобылю. Во-первых, с точки зрения сбора информации о том, что произошло. Очень желательно было получить пробы прямо с места. Ситуация в Чернобыле была уникальная, процесс возникновения и развития аварии был уникален", — рассказал он в интервью РИА "Новости".

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В зону интереса иностранных спецслужб также входило всё, что касалось работы госмеханизмов: армия, госрезерв, медицина. Самое же сложное было изолировать доступ к секретным документам, говорит ветеран ФСБ. Ещё одна трудность заключалась не в выявлении самих шпионов, а в раскрытии их агентурных сетей. Ведь с виду это были обычные советские граждане.

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По словам Ткачука, контрразведка со своей задачей справилась. Утечек информации допущено не было. Всё, что нужно было нашей стране для развития атомной энергетики, она сохранила. Плюс ко всему "мы накопили опыт, как в таких экстремальных ситуациях данные могут быть получены сторонними лицами и как этому противодействовать", говорит ветеран разведки.

Напомним, российские атомные электростанции в 2020 году побили абсолютный рекорд за всю историю существования российской атомной энергетики: они выработали 215,74 миллиарда кВт*ч.

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Арина Родионова
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