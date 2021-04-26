"Любят русский шансон": Журналиста из Львова разозлило нежелание жителей Донбасса быть украинцами

Львовский журналист Остап Дроздов обрушился с критикой на переселенцев из Донбасса за нежелание быть украинцами и любовь к русскому шансону. По его словам, они не хотят поддаваться "украинизации" и привозят с собой в Незалежную "русский мир".

"Они приезжают сюда, и их дети продолжают "штокать" и "какать" и не считают необходимым лишать себя любви к русскому шансону. Они привозят с собой все привычки русифицированного, колонизированного субъекта и тут его экстраполируют", — возмутился журналист в эфире Четвёртого канала.

В качестве примера он привёл свою соседку, которая в Италии освоилась за четыре месяца. В то время как русские, негодует Дроздов, "всегда несут с собой свой русский мир".

Ранее Дроздов рассказал, как обманывал русскоязычных туристов и специально указывал им неправильную дорогу. А также радикально высказывался в эфире своего политического шоу в адрес жителей Крыма и Донбасса, пожелав им "сдохнуть".

Авторы