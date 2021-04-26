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"Любят русский шансон": Журналиста из Львова разозлило нежелание жителей Донбасса быть украинцами

Репортёр призывает соотечественников "включиться в украинство".

26 апреля 2021, 02:06
<p>Остап Дроздов. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/priamym.textom/photos/1090399944492175" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Прямим текстом"</a></p>

Остап Дроздов. Фото © Facebook / "Прямим текстом"

Львовский журналист Остап Дроздов обрушился с критикой на переселенцев из Донбасса за нежелание быть украинцами и любовь к русскому шансону. По его словам, они не хотят поддаваться "украинизации" и привозят с собой в Незалежную "русский мир".

"Они приезжают сюда, и их дети продолжают "штокать" и "какать" и не считают необходимым лишать себя любви к русскому шансону. Они привозят с собой все привычки русифицированного, колонизированного субъекта и тут его экстраполируют", — возмутился журналист в эфире Четвёртого канала.

Львовский журналист назвал украинцев "паскудными и орусевшими"

Львовский журналист назвал украинцев "паскудными и орусевшими"

В качестве примера он привёл свою соседку, которая в Италии освоилась за четыре месяца. В то время как русские, негодует Дроздов, "всегда несут с собой свой русский мир".

Ранее Дроздов рассказал, как обманывал русскоязычных туристов и специально указывал им неправильную дорогу. А также радикально высказывался в эфире своего политического шоу в адрес жителей Крыма и Донбасса, пожелав им "сдохнуть".

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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