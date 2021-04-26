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"Оскар–2021": Лучшим анимационным фильмом стала "Душа"

За статуэтку она боролась с мультфильмами "Путешествие на Луну", "Барашек Шон", "Вперёд" и "Легенда о волках".

26 апреля 2021, 01:50
<p>Кадр из мультфильма "Душа" / "Кинопоиск"</p>

Кадр из мультфильма "Душа" / "Кинопоиск"

Американский мультфильм "Душа" диснеевской студии Pixar завоевал "Оскар" в категории "Лучший анимационный фильм". Об этом объявлено на 93-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.

В мультфильме режиссёров Питера Доктера и Кемпа Паэурса рассказывается история школьного учителя музыки Джо Гарднера. Анимационный фильм показывает полный цикл жизни, от рождения до смерти, но главный акцент сделан на формирование души человека и поиски высшего предназначения. К слову, Джо Гарднер — первый темнокожий главный герой от Pixar.

За "Оскар" "Душа" боролась с мультфильмами "Путешествие на Луну", "Барашек Шон", "Вперёд" и "Легенда о волках".

Хлоя Чжао получила "Оскар" как лучший режиссёр за "Землю кочевников"

Хлоя Чжао получила "Оскар" как лучший режиссёр за "Землю кочевников"

Ранее сообщалось, что датская драма "Ещё по одной" (Druk, 2020) получила премию "Оскар" в номинации "Лучший иностранный художественный фильм". Статуэтку в категории "Лучший актёр второго плана" забрал Дэниел Калуя.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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