"Оскар–2021": Лучшим анимационным фильмом стала "Душа"
За статуэтку она боролась с мультфильмами "Путешествие на Луну", "Барашек Шон", "Вперёд" и "Легенда о волках".
Кадр из мультфильма "Душа" / "Кинопоиск"
Американский мультфильм "Душа" диснеевской студии Pixar завоевал "Оскар" в категории "Лучший анимационный фильм". Об этом объявлено на 93-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.
В мультфильме режиссёров Питера Доктера и Кемпа Паэурса рассказывается история школьного учителя музыки Джо Гарднера. Анимационный фильм показывает полный цикл жизни, от рождения до смерти, но главный акцент сделан на формирование души человека и поиски высшего предназначения. К слову, Джо Гарднер — первый темнокожий главный герой от Pixar.
За "Оскар" "Душа" боролась с мультфильмами "Путешествие на Луну", "Барашек Шон", "Вперёд" и "Легенда о волках".
Ранее сообщалось, что датская драма "Ещё по одной" (Druk, 2020) получила премию "Оскар" в номинации "Лучший иностранный художественный фильм". Статуэтку в категории "Лучший актёр второго плана" забрал Дэниел Калуя.
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