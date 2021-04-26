"Оскар–2021": Лучшим анимационным фильмом стала "Душа"

Американский мультфильм "Душа" диснеевской студии Pixar завоевал "Оскар" в категории "Лучший анимационный фильм". Об этом объявлено на 93-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.

В мультфильме режиссёров Питера Доктера и Кемпа Паэурса рассказывается история школьного учителя музыки Джо Гарднера. Анимационный фильм показывает полный цикл жизни, от рождения до смерти, но главный акцент сделан на формирование души человека и поиски высшего предназначения. К слову, Джо Гарднер — первый темнокожий главный герой от Pixar.