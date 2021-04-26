Дизайнер рассказал, как сшил спортивный костюм для Путина

"По размеру Владимиру Владимировичу сшили L — но по индивидуальным меркам, конечно. Базовый цвет коллекции — чёрный, но с серыми, белыми и красными акцентами. Специфика коллекции была ещё в том, что мы не только всё сшили внутри страны, но и по максимуму, на 99%, использовали в ней материалы отечественного происхождения", — сказал РИА "Новости" дизайнер.