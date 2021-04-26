Дизайнер рассказал, как сшил спортивный костюм для Путина
Комплект спортивной одежды вошёл в коллекцию Putin Team.
Фото © ТАСС / ЕРА
В июне 2020 года основателю и гендиректору группы компаний "Портновская мануфактура Shishkin" Дмитрию Шишкину удалось сшить для президента РФ Владимира Путина спортивный костюм. Комплект для главы государства создали по индивидуальным меркам.
"По размеру Владимиру Владимировичу сшили L — но по индивидуальным меркам, конечно. Базовый цвет коллекции — чёрный, но с серыми, белыми и красными акцентами. Специфика коллекции была ещё в том, что мы не только всё сшили внутри страны, но и по максимуму, на 99%, использовали в ней материалы отечественного происхождения", — сказал РИА "Новости" дизайнер.
Шишкин уточнил, что ткани для пошива использовали натуральные, например хлопок и шерсть, однако для улучшения функциональности и износоустойчивости добавили немного синтетики. Комплект спортивной одежды вошёл в коллекцию Putin Team.
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