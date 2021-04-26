Скрытая угроза: названы сигналы организма, которые нельзя игнорировать

Существует несколько признаков, по которым можно отличить патологическое истощение организма от усталости. Об этом пишет Express со ссылкой на данные британского диетолога Клариссы Ленхерр.

Специалист назвал главный признак истощения — это перепады в настроении. Проявляться они могут в виде отстранённости, тревожности, депрессии. Ещё один повод для беспокойства — если усталость не проходит после полноценного сна. Истощение может сопровождаться трудностями с рассуждениями и проблемами с концентрацией.

Помимо перечисленного специалист советует обратить внимание на кожу: если она сухая и тусклая, то можно говорить о наличии переутомления. Резкие колебания веса при переутомлении тоже говорят об истощении. Лечение истощения — это такой же важный и ответственный процесс, как и лечение любого другого заболевания, предупреждает врач.

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