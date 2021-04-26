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Скрытая угроза: названы сигналы организма, которые нельзя игнорировать

Врач советует обратить внимание на кожу, перепады в настроении и приступы беспричинного беспокойства.

26 апреля 2021, 02:50
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Существует несколько признаков, по которым можно отличить патологическое истощение организма от усталости. Об этом пишет Express со ссылкой на данные британского диетолога Клариссы Ленхерр.

Специалист назвал главный признак истощения — это перепады в настроении. Проявляться они могут в виде отстранённости, тревожности, депрессии. Ещё один повод для беспокойства — если усталость не проходит после полноценного сна. Истощение может сопровождаться трудностями с рассуждениями и проблемами с концентрацией.

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Помимо перечисленного специалист советует обратить внимание на кожу: если она сухая и тусклая, то можно говорить о наличии переутомления. Резкие колебания веса при переутомлении тоже говорят об истощении. Лечение истощения — это такой же важный и ответственный процесс, как и лечение любого другого заболевания, предупреждает врач.

Ранее Лайф писал о том, что диетолог рассказала, как не попасться на уловку обезжиренных продуктов.

Авторы
Юлия Коновалова

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