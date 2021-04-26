На "Оскаре" повторили антирекорд по числу "пролётных" номинаций
Раньше таким "достижением" мог похвастаться Питер О'Тул, который был номинирован на награду восемь раз и ни разу её не получил.
Гленн Клоуз. Фото © ТАСС
Гленн Клоуз повторила антирекорд по числу "пролётных" номинаций на "Оскар", уступив статуэтку в категории "Лучшая актриса второго плана" южнокорейской коллеге Юн Ёджон. До этого такое рекордное число поражений в истории знаменитой церемонии случалось лишь однажды.
Таким "достижением" мог похвастаться только Питер О'Тул, известный по роли Лоуренса Аравийского в одноимённом фильме. Он тоже номинировался восемь раз и премию не получил. Клоуз на этот раз была номинирована за роль бабушки главного героя ("Элегия Хиллбилли"), которая даёт своему внуку путёвку в жизнь. Актрисе уже 74 года. Прежде Гленн Клоуз номинировалась на "Оскар" в 1983, 1984, 1985, 1988, 1989, 2012 и 2019 годах.
Напомним, что премию "Оскар" в главной номинации получил фильм "Земля кочевников". Статуэтку в категории "Лучший актёр второго плана" забрал Дэниел Калуя. Хлоя Чжао получила "Оскар" как лучший режиссёр за "Землю кочевников".
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