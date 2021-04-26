На "Оскаре" повторили антирекорд по числу "пролётных" номинаций

Гленн Клоуз повторила антирекорд по числу "пролётных" номинаций на "Оскар", уступив статуэтку в категории "Лучшая актриса второго плана" южнокорейской коллеге Юн Ёджон. До этого такое рекордное число поражений в истории знаменитой церемонии случалось лишь однажды.

Таким "достижением" мог похвастаться только Питер О'Тул, известный по роли Лоуренса Аравийского в одноимённом фильме. Он тоже номинировался восемь раз и премию не получил. Клоуз на этот раз была номинирована за роль бабушки главного героя ("Элегия Хиллбилли"), которая даёт своему внуку путёвку в жизнь. Актрисе уже 74 года. Прежде Гленн Клоуз номинировалась на "Оскар" в 1983, 1984, 1985, 1988, 1989, 2012 и 2019 годах.