Фрэнсис Макдорманд завоевала "Оскар" в номинации "Лучшая актриса"
Ранее лента режиссёра Хлои Чжао получила награду в главной номинации премии — "Лучший фильм".
Кадр из фильма "Земля кочевников" / "Кинопоиск"
Фрэнсис Макдорманд завоевала премию "Оскар" в номинации "Лучшая актриса" за главную роль в фильме "Земля кочевников" (Nomadland, 2020). Об этом объявили на 93-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.
С Макдорманд за награду боролись Кэри Маллиган ("Девушка, подающая надежды", Promising Young Woman, 2020), Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины", Pieces of a Woman, 2020), Андра Дэй ("Соединённые Штаты против Билли Холидей", The United States vs. Billie Holiday, 2021) и Виола Дэвис ("Ма Рейни: мать блюза", Ma Rainey’s Black Bottom, 2020).
Отметим, что "Земля кочевников" получила премию "Оскар" в главной номинации — "Лучший фильм". Статуэтку в категории "Лучший актёр второго плана" забрал Дэниел Калуя. Хлоя Чжао получила "Оскар" как лучший режиссёр за "Землю кочевников".
Выбор редакции
На "Оскаре" повторили антирекорд по числу "пролётных" номинаций
"Земля кочевников" взяла "Оскар" в главной номинации премии
Энтони Хопкинс стал обладателем "Оскара" за лучшую мужскую роль
В Роспотребнадзоре оценили риск теплового удара из-за ношения масок в жару
В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,4
Комментариев: 0