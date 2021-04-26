Энтони Хопкинс стал обладателем "Оскара" за лучшую мужскую роль
Лента показывает деменцию глазами человека, от неё страдающего, и его окружения.
Кадр из фильма "Отец" / "Кинопоиск"
Энтони Хопкинс получил премию "Оскар" в номинации "Лучший актёр" за роль в фильме "Отец" (The Father, 2020) французского режиссёра Флориана Зеллера.
Лента рассказывает о пожилом лондонском аристократе, который проживает в просторной квартире, но уже не может самостоятельно о себе позаботиться. В "Отце" показана деменция глазами человека, от неё страдающего, и его окружения.
Конкурентами Хопкинса были Гэри Олдмен ("Манк"), Риз Ахмед ("Звук металла"), Стивен Ён ("Минари") и Чедвик Боузман ("Ма Рейни: мать блюза").
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