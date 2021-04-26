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Энтони Хопкинс стал обладателем "Оскара" за лучшую мужскую роль

Лента показывает деменцию глазами человека, от неё страдающего, и его окружения.

26 апреля 2021, 03:23
<p>Кадр из фильма "Отец" / "Кинопоиск"</p>

Кадр из фильма "Отец" / "Кинопоиск"

Энтони Хопкинс получил премию "Оскар" в номинации "Лучший актёр" за роль в фильме "Отец" (The Father, 2020) французского режиссёра Флориана Зеллера.

Лента рассказывает о пожилом лондонском аристократе, который проживает в просторной квартире, но уже не может самостоятельно о себе позаботиться. В "Отце" показана деменция глазами человека, от неё страдающего, и его окружения.

Конкурентами Хопкинса были Гэри Олдмен ("Манк"), Риз Ахмед ("Звук металла"), Стивен Ён ("Минари") и Чедвик Боузман ("Ма Рейни: мать блюза").

"Земля кочевников" взяла "Оскар" в главной номинации премии

"Земля кочевников" взяла "Оскар" в главной номинации премии

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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