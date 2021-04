"Земля кочевников" взяла "Оскар" в главной номинации премии

За победу в главной категории также боролись ленты "Девушка, подающая надежды" (Promising Young Woman, 2020), "Отец" (The Father, 2020), "Суд над чикагской семёркой" (The Trial of the Chicago 7, 2020), "Манк" (Mank, 2020), "Минари" (Minari, 2020), "Звук металла" (Sound of Metal, 2019), а также "Иуда и чёрный мессия" (Judas and the Black Messiah, 2021).