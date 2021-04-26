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"Земля кочевников" взяла "Оскар" в главной номинации премии

Лента повествует о 60-летней женщине Ферн, которая остаётся без работы и без дома во время экономического кризиса.

26 апреля 2021, 03:09
<p>Кадр из фильма "Земля кочевников" / "Кинопоиск"</p>

Кадр из фильма "Земля кочевников" / "Кинопоиск"

"Земля кочевников" (Фрэнсис МакДорманд в главной роли) получила премию "Оскар" в главной номинации — "Лучший фильм". Заветную статуэтку приняла режиссёр ленты Хлоя Чжао, которая также является её продюсером.

Лента повествует о 60-летней женщине Ферн, которая остаётся без работы и без дома, когда во время экономического кризиса закрывается единственная фабрика в её небольшом городке. Она решает погрузить свой небогатый скарб в фургон и стать одной из племени современных кочевников, путешествующих от штата к штату в поисках сезонного заработка.

За победу в главной категории также боролись ленты "Девушка, подающая надежды" (Promising Young Woman, 2020), "Отец" (The Father, 2020), "Суд над чикагской семёркой" (The Trial of the Chicago 7, 2020), "Манк" (Mank, 2020), "Минари" (Minari, 2020), "Звук металла" (Sound of Metal, 2019), а также "Иуда и чёрный мессия" (Judas and the Black Messiah, 2021).

"Оскар" за лучший короткометражный фильм получила лента про убийство темнокожего

"Оскар" за лучший короткометражный фильм получила лента про убийство темнокожего

Ранее сообщалось, что датская драма "Ещё по одной" (Druk, 2020) получила премию "Оскар" в номинации "Лучший иностранный художественный фильм". Статуэтку в категории "Лучший актёр второго плана" забрал Дэниел Калуя. Хлоя Чжао получила "Оскар" как лучший режиссёр за "Землю кочевников".

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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