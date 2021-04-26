"Земля кочевников" взяла "Оскар" в главной номинации премии

Лента повествует о 60-летней женщине Ферн, которая остаётся без работы и без дома, когда во время экономического кризиса закрывается единственная фабрика в её небольшом городке. Она решает погрузить свой небогатый скарб в фургон и стать одной из племени современных кочевников, путешествующих от штата к штату в поисках сезонного заработка.