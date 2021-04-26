В Китае тигрица из Приморья пробила окно машины и сбила женщину с ног — видео
Хищница на протяжении четырёх месяцев держала в страхе жителей нескольких деревень.
Фото © Центр "Амурский тигр"
В Китае тигрица из Приморья напала на женщину, которая попыталась её прогнать и начала гоняться за ней на автомобиле. Об этом пишет центр "Амурский тигр" в своём инстаграм-аккаунте.
Фото © Instagram / amurtigercenter
Тигрица какое-то время гуляла по российской территории в районе села Турий Рог, а затем направилась в Поднебесную. По дороге тигрица заблудилась и попала на фермерские участки. Местные жители решили прогнать непрошеного гостя и начали гоняться за ним на автомобиле. Этим они только провоцировали животное на агрессию.
"Несмотря на провокации, тигр проявил выдержку и отвечал максимально корректно. Одну машину немного помял, а женщину, зачем-то вышедшую преградить ему путь, аккуратно положил на землю", — сообщается в инстаграм-аккаунте центра "Амурский тигр".
Никто во время инцидента не пострадал. Прибывшие на место специалисты отловили дикое животное. Его проверят на наличие травм и заболеваний. Если тигр окажется здоров — отпустят на волю. В центре также рассказали, что пойманная хищница — это тигрица, которая на протяжении нескольких месяцев держала в страхе жителей деревень, устраивая охоту на собак и свиней.
"Предположительно, это тот самый тигр, а точнее, как оказалось, тигрица в возрасте восьми-девяти лет, которая нападала на собак в Хасанском районе", — отметили в центре.
Ранее Лайф писал о том, что на юге Москвы сотрудники ДПС гоняли по улицам дикого лося.
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