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В Китае тигрица из Приморья пробила окно машины и сбила женщину с ног — видео

Хищница на протяжении четырёх месяцев держала в страхе жителей нескольких деревень.

26 апреля 2021, 03:47
<p>Фото © <a href="https://t.me/amurtigercenter/272" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Центр "Амурский тигр"</a></p>

Фото © Центр "Амурский тигр"

В Китае тигрица из Приморья напала на женщину, которая попыталась её прогнать и начала гоняться за ней на автомобиле. Об этом пишет центр "Амурский тигр" в своём инстаграм-аккаунте.

Фото © Instagram / amurtigercenter

Тигрица какое-то время гуляла по российской территории в районе села Турий Рог, а затем направилась в Поднебесную. По дороге тигрица заблудилась и попала на фермерские участки. Местные жители решили прогнать непрошеного гостя и начали гоняться за ним на автомобиле. Этим они только провоцировали животное на агрессию.

"Несмотря на провокации, тигр проявил выдержку и отвечал максимально корректно. Одну машину немного помял, а женщину, зачем-то вышедшую преградить ему путь, аккуратно положил на землю", — сообщается в инстаграм-аккаунте центра "Амурский тигр".

Обезглавленного амурского тигра нашли в Хабаровском крае

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Никто во время инцидента не пострадал. Прибывшие на место специалисты отловили дикое животное. Его проверят на наличие травм и заболеваний. Если тигр окажется здоров — отпустят на волю. В центре также рассказали, что пойманная хищница — это тигрица, которая на протяжении нескольких месяцев держала в страхе жителей деревень, устраивая охоту на собак и свиней.

"Предположительно, это тот самый тигр, а точнее, как оказалось, тигрица в возрасте восьми-девяти лет, которая нападала на собак в Хасанском районе", — отметили в центре.

Ранее Лайф писал о том, что на юге Москвы сотрудники ДПС гоняли по улицам дикого лося.

Авторы
Юлия Коновалова

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