"Разве не клоун?" Пушков высмеял посла Украины, который разочаровался в Германии
Украинского дипломата опечалил отказ Берлина предоставить Киеву оборонное вооружение.
Фото © ТАСС / Максим Стулов
Российский сенатор Алексей Пушков дал свою оценку словам посла Украины в Германии Андрея Мельника, которого разочаровало заявление кандидата в канцлеры ФРГ от партии "Зелёные" Анналены Бербок.
"Посол Украины в Берлине разочарован: в НАТО не берут, денег дают мало, ядерное оружие завести не разрешают, а экс-канцлер Шрёдер и вовсе назвал его клоуном... И разве не клоун? Хоть в отставку подавай", — написал парламентарий в своём телеграм-канале.
Ранее Мельник призвал Германию добиться вступления его страны в НАТО как можно скорее и без всяких условий — из-за исторического долга ФРГ перед украинцами. Немцы пришли в ярость из-за заявления посла Украины в Берлине.
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