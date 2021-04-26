"Разве не клоун?" Пушков высмеял посла Украины, который разочаровался в Германии

Российский сенатор Алексей Пушков дал свою оценку словам посла Украины в Германии Андрея Мельника, которого разочаровало заявление кандидата в канцлеры ФРГ от партии "Зелёные" Анналены Бербок.

"Посол Украины в Берлине разочарован: в НАТО не берут, денег дают мало, ядерное оружие завести не разрешают, а экс-канцлер Шрёдер и вовсе назвал его клоуном... И разве не клоун? Хоть в отставку подавай", — написал парламентарий в своём телеграм-канале.