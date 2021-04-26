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Категорий: 18

"Разве не клоун?" Пушков высмеял посла Украины, который разочаровался в Германии

Украинского дипломата опечалил отказ Берлина предоставить Киеву оборонное вооружение.

26 апреля 2021, 04:05
<p>Фото © ТАСС / Максим Стулов</p>

Фото © ТАСС / Максим Стулов

Российский сенатор Алексей Пушков дал свою оценку словам посла Украины в Германии Андрея Мельника, которого разочаровало заявление кандидата в канцлеры ФРГ от партии "Зелёные" Анналены Бербок.

"Посол Украины в Берлине разочарован: в НАТО не берут, денег дают мало, ядерное оружие завести не разрешают, а экс-канцлер Шрёдер и вовсе назвал его клоуном... И разве не клоун? Хоть в отставку подавай", — написал парламентарий в своём телеграм-канале.

"Время отбросить иллюзии": На Украине разочаровались в Германии из-за отказа предоставить оружие

"Время отбросить иллюзии": На Украине разочаровались в Германии из-за отказа предоставить оружие

Ранее Мельник призвал Германию добиться вступления его страны в НАТО как можно скорее и без всяких условий — из-за исторического долга ФРГ перед украинцами. Немцы пришли в ярость из-за заявления посла Украины в Берлине.

Авторы
Юлия Коновалова

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