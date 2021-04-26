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В Роспотребнадзоре оценили риск теплового удара из-за ношения масок в жару

Выяснилось, что существенно теплообмен они не нарушают, однако из-за повышения увлажняемости их надо будет чаще менять.

26 апреля 2021, 04:27
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Медицинские маски существенно повлиять на нагревание и отдачу тепла тела не могут, поэтому их ношение летом никакой опасности не несёт. Однако в Роспотребнадзоре советуют в жару чаще менять средства гигиенической защиты.

"Не нужно бояться получить тепловой удар из-за применения средств индивидуальной защиты. Существенно нарушить теплообмен маска не может", — приводит мнение специалиста ведомства РИА "Новости".

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В сильную жару для обеспечения нормального теплообмена следует оставлять открытыми другие участки тела, а голову защитить от солнца лёгким головным убором, напомнили специалисты. Они также порекомендовали не носить маски темного цвета.

Ранее Лайф сообщал, что Роспотребнадзор выпустил распоряжение о выборочном тестировании на коронавирус иностранцев и лиц без гражданства в российских аэропортах.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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