Праздники как второй отпуск: сколько дней отдыхают в разных странах мира

Изначально предполагалось, что россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 7 по 10-е. Из-за разрыва между праздниками многие взяли себе отпуска заранее. Однако глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила продлить выходные, и Владимир Путин согласился.

— Если бы это (сделать нерабочими дни между майскими праздниками. — Прим. ред.) было возможно, это позволило бы сделать эпидемиологический прогноз более стабильным. <...> В эпидемиологическом плане это было бы очень значимым решением для того, чтобы дальнейший эпидемиологический этап был более стабилен. Я прошу вас очень нас поддержать, — обратилась к Владимиру Путину Анна Попова.

— Если вы считаете, что это всё-таки необходимо, хорошо, мы так и сделаем. Сегодня соответствующий указ подпишем, — ответил президент.

К длинным выходным у россиян неоднозначное отношение. Одним всё равно не хватает отдыха, даже несмотря на все государственные, новогодние и весенние праздники. Другие полагают, что затяжные нерабочие дни порождают тунеядство, пьянство и наносят удар по экономике страны. Так или иначе, Россия является лидером среди стран с самым большим количеством праздничных выходных.

К таким дням относятся новогодние и рождественские праздники (с 1 по 10 января), День защитника Отечества (23 февраля), Международный женский день (8 марта), Праздник Весны и Труда (1 мая), День Победы (9 мая), День России (12 июня) и День народного единства (4 ноября). В 2021 году 31 декабря тоже вошло в число красных календарных дней.

В других странах число дополнительных выходных в год изредка насчитывает больше десяти. Например, у новозеландцев 11 дополнительных ежегодных выходных. Нерабочими праздничными днями являются 1 и 2 января, День Вайтанги (6 февраля, празднуется в честь подписания в 1840 году Договора Вайтанги, по которому коренные жители стали британскими подданными), Страстная пятница, Пасхальный понедельник, День АНЗАК (25 апреля, день памяти граждан, погибших на полях сражений), День рождения короля или королевы, День труда и Рождество.

В Испании каждый муниципалитет может установить максимум 14 государственных праздников в год, 9 из которых определяет правительство страны. По всей стране официальными выходными являются Новый год (1 января), праздник Богоявления (6 января), Страстная пятница (пятница перед Пасхой), День труда (1 мая), праздник Успения Марии (15 августа), Национальный день Испании (12 октября), День Всех Святых (1 ноября), День Конституции (6 декабря), праздник Торжество непорочного зачатия (8 декабря) и Рождество (25 декабря).

Надо сказать, что, несмотря на большое количество праздников в нашей стране, мы входим в число лидеров по количеству рабочих часов в год.

Больше, чем в России, работают в Мексике, Коста-Рике и Южной Корее. Но стоит отметить, что в странах с наименьшим рабочим временем производительность выше, чем в тех, где работают больше.

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