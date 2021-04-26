Врио главы Тувы отправил в отставку правительство республики
Члены кабмина продолжат исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.
Фото © VK / Правительство Республики Тыва
Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг отправил правительство региона в отставку. Он объяснил, что кабмин нуждается в перегруппировке сил и перезагрузке.
"Ховалыг объявил об отставке регионального правительства. Согласно указу, кабмин продолжит исполнять свои обязанности до формирования правительства нового состава", — уточнили в пресс-службе регионального кабмина.
Ховалыг отметил, что сделал вывод о необходимости изменений в работе правительства республики — а именно перегруппировки сил и перезагрузки. Врио главы региона добавил, что указ об отставке кабмина уже подписан.
Ранее сообщалось, что Шолбан Кара-оол, возглавлявший Туву с 2007 года, подал в отставку по собственному желанию.
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