Врио главы Тувы отправил в отставку правительство республики

Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг отправил правительство региона в отставку. Он объяснил, что кабмин нуждается в перегруппировке сил и перезагрузке.

"Ховалыг объявил об отставке регионального правительства. Согласно указу, кабмин продолжит исполнять свои обязанности до формирования правительства нового состава", — уточнили в пресс-службе регионального кабмина.

Ховалыг отметил, что сделал вывод о необходимости изменений в работе правительства республики — а именно перегруппировки сил и перезагрузки. Врио главы региона добавил, что указ об отставке кабмина уже подписан.

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