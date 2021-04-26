В России за сутки выявили менее 9 тысяч случаев заражения коронавирусом
От болезни вылечилось более шести тысяч человек, общее число выздоровевших от ковида достигло 4 394 639.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
В России за минувшие сутки выявили 8803 новых случая заражения коронавирусом. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это больше, чем количество выздоровевших.
Как отмечается, у 13,5% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровел 6631 человек, скончалось — 356. Больше всего оправившихся от коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.
Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ было выявлено 4 771 372 случая заражения CoViD-19.
"За весь период выписано по выздоровлении в России 4 394 639 человек. За весь период в России умерло 108 588 человек", — отмечается в сообщении штаба.
Ранее вирусолог раскрыл судьбу ковида после того, как он оставит людей в покое. Но, чтобы это произошло, иммунитет к болезни должно иметь по меньшей мере 70% человечества.
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