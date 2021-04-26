Врач опроверг популярную "страшилку" о вреде яиц

Распространённое мнение о том, что чрезмерное употребление яиц может привести к повышению холестерина, не нашло подтверждения в новых исследованиях. Популярный миф о яйцах развеял диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

"Появились данные, что пищевой холестерин практически не влияет на уровень "плохого" холестерина в крови... Холестерин — это скорее хороший компонент пищи, потому что он организмом довольно активно используется для синтеза желчных кислот, для синтеза ряда гормонов, для синтеза того же витамина D", — рассказал Гинзбург телеканалу "Звезда".

По словам медика, не находит подтверждения и распространённая "страшилка" о том, что содержащийся в яйцах холестерин, в частности, способствует развитию атеросклероза.

Диетолог уточнил, яйца полезны для организма, так как содержат большое количество питательных веществ: белок, фосфолипиды, лецитин. Также яйца богаты жирорастворимыми витаминами: А, D, В6, В12. Специалист указал, что данный продукт спокойно можно есть пять раз в неделю.

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