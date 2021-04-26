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"Роскосмос" успешно вывел на орбиту все 36 британских спутников

Это уже второй успешный пуск ракеты с аппаратами связи в 2021 году.

26 апреля 2021, 05:27

Все 36 запущенных спутников британской компании OneWeb отделились от разгонного блока "Фрегат" и вышли на орбиту. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Миссия успешна. Поздравляю!" — написал Рогозин в "Твиттере".

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Напомним, ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" стартовала с космодрома Восточный в ночь на 26 апреля. Она должна была вывести на орбиту 36 британских спутников связи OneWeb. Это уже второй пуск ракеты в 2021 году, предыдущий состоялся 25 марта.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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