"Роскосмос" успешно вывел на орбиту все 36 британских спутников
Это уже второй успешный пуск ракеты с аппаратами связи в 2021 году.
Все 36 запущенных спутников британской компании OneWeb отделились от разгонного блока "Фрегат" и вышли на орбиту. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Миссия успешна. Поздравляю!" — написал Рогозин в "Твиттере".
Напомним, ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" стартовала с космодрома Восточный в ночь на 26 апреля. Она должна была вывести на орбиту 36 британских спутников связи OneWeb. Это уже второй пуск ракеты в 2021 году, предыдущий состоялся 25 марта.
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