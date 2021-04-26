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Россия вошла в пятёрку стран — лидеров по военным расходам за 2020 год

На первом месте оказались США, где этот показатель вырос на 4,4% и составил 778 миллиардов долларов.

26 апреля 2021, 05:17
<p>Фото © ТАСС</p>

Фото © ТАСС

В 2020 году военные расходы в мире превысили $1,98 трлн, что на 2,6% выше показателей предыдущего года, сообщает Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI). В пятёрку лидеров по тратам вошли США, Китай, Индия, Россия и Великобритания, на которые пришлось 62% от всех мировых военных трат.

"В 2020 году мировые военные расходы увеличились на 2,6%, при этом показатели мирового валового внутреннего продукта (ВВП) сократились на 4,4% — в основном из-за экономических последствий пандемии CoViD-19", — говорится в отчёте.

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Страной с самыми высокими ежегодными военными расходами остаются США. В 2020 году этот показатель там вырос на 4,4% и составил 778 миллиардов долларов. На них приходилось 39% всех мировых военных расходов. В SIPRI полагают, что увеличение США трат на армию отражает их "растущую озабоченность" из-за предполагаемых угроз со стороны "стратегических конкурентов, таких как Китай и Россия". Топ-5 стран по военным расходам выглядит так:

  1. США — $778 млрд,
  2. КНР — $252 млрд,
  3. Индия — $72,9 млрд,
  4. Россия — $61,7 млрд,
  5. Великобритания — $59,2 млрд.

Ранее Лайф сообщал, что ВВП в 2021 году, по данным Минэкономразвития РФ, увеличится на 2,9%, а не на 3,3%, как ожидалось ранее. А вот показатели инфляции в России на 2021 год повысятся с 3,7% до 4,3%.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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